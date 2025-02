Nutricionista explica o acontece ao nosso corpo quando comemos pão que foi congelado

Pequenos detalhes nos nossos hábiltos alimentares podem fazer uma grande diferença na nossa saúde digestiva.

A nutricionista Bea Gonfer, através de um vídeo partilhado no TikTok, revelou um facto surpreendente sobre o consumo de pão congelado e o impacto positivo que pode ter no nosso organismo.

Segundo a especialista, a farinha de trigo é composta por cerca de 80% de amido. No entanto, quando congelamos o pão, ocorre uma alteração na sua estrutura, tornando-o menos absorvível. Isso significa que uma parte desse amido chega intacta ao cólon, onde serve de alimento para as bactérias intestinais benéficas.

"Está a alimentar as bactérias do intestino de forma muito saudável", explica a especialista. Estas bactérias desempenham um papel essencial na nossa saúde digestiva, promovendo o equilíbrio da flora intestinal e contribuindo para uma melhor digestão e absorção de nutrientes.

Se o pão em questão for integral, os benefícios são ainda maiores. O pão integral é rico em fibras, o que ajuda a regular o trânsito intestinal e promove uma saciedade prolongada. Para além disso, ao combinar a fibra com o amido modificado pelo congelamento, potencia ainda mais o crescimento de bactérias benéficas no intestino.

Por isso, optar por fatiar o pão antes de o congelar facilita o consumo em doses individuais, evitando o desperdício e garantindo sempre um produto fresco e bom para o organismo.