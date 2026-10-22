Receitas
Pão de Abóbora
Pão de Abóbora | Foto: Fábio Belo

Com poucos ingredientes e sem complicações: Este pão caseiro de abóbora é a receita de eleição deste outono

Fábio Belo
Há 34 min

Aprende a fazer pão de abóbora caseiro

Sabias que podes fazer um pão de abóbora delicioso com poucos ingredientes e sem complicações? É perfeito para acompanhar as refeições, ao pequeno-almoço ou para um lanche cheio de sabor. 

Ingredientes

  • 500 g de farinha

  • 11 g de fermento de padeiro seco

  • 8 g de sal

  • 150 g de puré de abóbora

  • 225 ml de água morna

  • 2 colheres de sopa de azeite

Preparação

1. Numa taça, mistura a farinha, o fermento de padeiro seco e o sal.

2. Adiciona o puré de abóbora, a água morna e o azeite. Amassa até obteres uma massa homogénea e elástica.

3. Tapa a massa e deixa levedar até duplicar de volume.

4. Molda uma bola, coloca-a num tabuleiro forrado com papel vegetal e leva ao forno, pré-aquecido a 200 °C, até o pão ficar bem douradinho.

Simples, caseiro e cheio de sabor! Guarda a receita para não te esqueceres de a experimentar.

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