Com poucos ingredientes e sem complicações: Este pão caseiro de abóbora é a receita de eleição deste outono

Sabias que podes fazer um pão de abóbora delicioso com poucos ingredientes e sem complicações? É perfeito para acompanhar as refeições, ao pequeno-almoço ou para um lanche cheio de sabor.
Ingredientes
500 g de farinha
11 g de fermento de padeiro seco
8 g de sal
150 g de puré de abóbora
225 ml de água morna
2 colheres de sopa de azeite
Preparação
1. Numa taça, mistura a farinha, o fermento de padeiro seco e o sal.
2. Adiciona o puré de abóbora, a água morna e o azeite. Amassa até obteres uma massa homogénea e elástica.
3. Tapa a massa e deixa levedar até duplicar de volume.
4. Molda uma bola, coloca-a num tabuleiro forrado com papel vegetal e leva ao forno, pré-aquecido a 200 °C, até o pão ficar bem douradinho.
Simples, caseiro e cheio de sabor! Guarda a receita para não te esqueceres de a experimentar.
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