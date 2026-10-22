Com poucos ingredientes e sem complicações: Este pão caseiro de abóbora é a receita de eleição deste outono

Sabias que podes fazer um pão de abóbora delicioso com poucos ingredientes e sem complicações? É perfeito para acompanhar as refeições, ao pequeno-almoço ou para um lanche cheio de sabor.

Ingredientes

500 g de farinha

11 g de fermento de padeiro seco

8 g de sal

150 g de puré de abóbora

225 ml de água morna

2 colheres de sopa de azeite

Preparação

1. Numa taça, mistura a farinha, o fermento de padeiro seco e o sal.

2. Adiciona o puré de abóbora, a água morna e o azeite. Amassa até obteres uma massa homogénea e elástica.

3. Tapa a massa e deixa levedar até duplicar de volume.

4. Molda uma bola, coloca-a num tabuleiro forrado com papel vegetal e leva ao forno, pré-aquecido a 200 °C, até o pão ficar bem douradinho.



Simples, caseiro e cheio de sabor! Guarda a receita para não te esqueceres de a experimentar.

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