Facebook Instagram
Receitas

Pão de alho com queijo na air fryer: esta receita não o vai desiludir

Seis minutos na air fryer e tem o pão de alho perfeito
IOL
Hoje às 13:15
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância

Quem resiste a um pão de alho bem crocante por fora e cremoso por dentro? Esta receita é super simples e rápida de se fazer. Foi partilhada pelo canal de Youtube Cocina Para Todos, que conta com 3.8 milhões de subscritores. Siga a receita passo a passo:

Ingredientes:

  • 3 barras de pão baguete (pequeno)
  • 2 dentes de alho
  • 1 ramo de salsa fresca
  • 60 g de manteiga à temperatura ambiente
  • 1 pitada de sal
  • Queijo mozzarella a gosto

Para preparar, siga estes passos:

  1. Faça leves cortes na baguete na diagonal.
  2. Triture 2 dentes de alho e 1 ramo de salsa fresca.
  3. Misture a pasta de alho e salsa com 60 g de manteiga à temperatura ambiente e uma pitada de sal.
  4. Barre a manteiga nos cortes do pão.
  5. Antes de levar à air fryer, coloque queijo mozzarella ralado por cima.
  6. Cozinhe na air fryer a 180ºC durante 6 minutos.

 

RELACIONADOS
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Esqueça as compotas de supermercado: esta versão caseira tem menos calorias
Já provou bolo de groselha com cobertura de chocolate branco? Vai querer repetir esta receita
Fã de massas cremosas? Experimente esta receita com tomate e farinheira (não se vai arrepender)
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Mais Vistos
00:07:42
Big Brother
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
tvi
00:04:04
Big Brother
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»
tvi
00:05:59
Big Brother
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»
tvi
00:03:15
Big Brother
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»
tvi
Destaques IOL
Bolinhos de coco
Se é fã de coco, esta receita de bolinhos vai ser a sua nova favorita
Nutricionista
Quer uma barriga lisinha? Nutricionista recomenda beber isto
Saúde
Mulher de 54 anos garante ter um corpo de 35 por ter deixado de beber álcool. Foi isto que fez para mudar
Segurança
Ex-técnica de emergência alerta: nunca faça isto se a comida no forno começar a arder
Mais Lidas
Elevador da Glória
Pai da criança alemã de três anos foi encontrado com vida entre os feridos do Elevador da Glória
cnn
Vuelta
Jonas Vingegaard: «Agora vou ter de me focar mais no João Almeida»
maisfutebol
FC Porto
FC Porto regressa ao trabalho com Pedro Lima às ordens de Farioli
maisfutebol
Ciclismo
Vuelta: João Almeida vence no mítico Angliru
maisfutebol
Emocionante
Disseram-lhe que o bebé tinha morrido quando foi mãe. Filho aparece após 42 anos
Manuel Luis Goucha
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»