Pão de alho com queijo na air fryer: esta receita não o vai desiludir

Quem resiste a um pão de alho bem crocante por fora e cremoso por dentro? Esta receita é super simples e rápida de se fazer. Foi partilhada pelo canal de Youtube Cocina Para Todos, que conta com 3.8 milhões de subscritores. Siga a receita passo a passo:
Ingredientes:
- 3 barras de pão baguete (pequeno)
- 2 dentes de alho
- 1 ramo de salsa fresca
- 60 g de manteiga à temperatura ambiente
- 1 pitada de sal
- Queijo mozzarella a gosto
Para preparar, siga estes passos:
- Faça leves cortes na baguete na diagonal.
- Triture 2 dentes de alho e 1 ramo de salsa fresca.
- Misture a pasta de alho e salsa com 60 g de manteiga à temperatura ambiente e uma pitada de sal.
- Barre a manteiga nos cortes do pão.
- Antes de levar à air fryer, coloque queijo mozzarella ralado por cima.
- Cozinhe na air fryer a 180ºC durante 6 minutos.