Receita de pão de ló tradicional português (fácil de fazer e um clássico da doçaria nacional)

Pão de ló

Partilho convosco a minha receita de pão de ló aromatizado com laranja. Super fofo, saboroso e fácil de preparar. Sugiro que sirva o bolo polvilhado com açúcar em pó, e groselhas frescas.

Ingredientes

6 ovos;

250gr açúcar;

125gr farinha de trigo com fermento;

Raspa de 1 laranja (ou 1 c. café de canela).

Preparação

1. Separe as gemas das claras, e bata as claras em castelo.

2. Numa taça junte as gemas e o açúcar, e bata até obter um creme esbranquiçado e fofo. Adicione a farinha, a raspa de laranja e as claras. Envolva tudo com cuidado.

3. Verta o preparado para uma forma forrada de papel vegetal. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, durante 30 minutos.