Este pão de alho e queijo vai desaparecer num instante. Espreite a receita

Para dias sem tempo: cogumelos recheados com ingredientes que tem em casa

Pão de alho e queijo é perfeito para servir como petisco ou até mesmo como entrada. Uma receita simples que tem mesmo de experimentar.

Ingredientes

1 pão pequeno caseiro (450gr);

125gr manteiga amolecida;

3 dentes alho picados;

2 c. sopa salsa picada;

75gr queijo ralado.

Preparação

1. Numa taça junte a manteiga, o alho e a salsa. Envolva os ingredientes

2. Com uma faca corte o pão em quadrados até meio (não vá até ao fundo).

3. Pincele os cortes do pão com a mistura de manteiga, e distribua o queijo ralado. (Guarde um pouco do preparado de manteiga)

4. Embrulhe o pão em papel prata, e leve ao forno, a 200º, durante 15 minutos, ou até o queijo derreter e o pão estar crocante.

5. Por fim pincele o pão com o resto do preparado de manteiga.