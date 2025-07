O truque simples para transformar pão duro em pão acabadinho de fazer

Vai viajar de avião? Estas são as roupas que deve evitar e as alternativas mais confortáveis

Foi Bárbara Cabral Moreira, mais conhecida como @sorrialista no Instagram, quem partilhou a dica que tem conquistado milhares. Depois de ver uma publicação da criadora de conteúdos @maescompinta, que aplicava o método ao pão congelado, decidiu testar com pão seco, já com dois dias. O resultado surpreendeu pela simplicidade: crocante por fora, fofo por dentro, como se tivesse acabado de sair do forno.

O processo não podia ser mais simples. Basta passar o pão duro por água corrente — sim, literalmente debaixo da torneira — e colocá-lo na air fryer durante cinco minutos a 200 graus. Quando sai, o pão recupera textura e sabor, tornando-se uma opção perfeita para o pequeno-almoço ou para acompanhar refeições.

Este truque é uma solução prática para evitar desperdício alimentar, aproveitar sobras de forma inteligente e garantir que há sempre pão fresco (ou quase) em casa. Um método acessível, rápido e que pode ser posto em prática com os ingredientes que já tem — pão incluído.

Veja aqui o vídeo da influencer: