Compra o pão já fatiado? Saiba por que não o deve fazer

Comprar o pão já cortado em fatias ou pedir na padaria para fatiar o pão grande é muito cómodo, não há dúvida. O pão fica sempre pronto a comer, não vamos ter a bancada com migalhas e as fatias vêm cortadas na perfeição, milimetricamente falando. Então, por que desaconselham os especialistas a comprar o pão assim? Este é daqueles pequenos delitos domésticos que irritam os entendidos, tal como partir o esparguete em frente a um chef italiano ou usar ketchup num bife do lombo.

Num artigo do jornal espanhol La Vanguardia, um especialista em panificação e fundador de uma cadeia de padarias em Espanha explica por que devemos evitar fatiar o pão. “Quando se corta o pão, o ar entra entre as fatias e isso faz com que ele seque mais depressa”, explica Xavier Barriga, que aconselha ter o pão em casa e cortar conforme a necessidade, pois assim “o miolo interno fica mais compacto e protegido”.

“Esta é a forma ideal de gerir o pão, mas é muito difícil fazer com que as pessoas levem para casa inteiro. Pedem para eu cortar mesmo quando acaba de sair do forno, e se estiver quente não dá para cortar. É melhor levar para casa inteiro e cortar com o tamanho de fatia que mais se gostar.”

Se compramos o pão cortado, Xavier Barriga recomenda que no segundo ou terceiro dia o coloquemos na torradeira por cerca de 40 segundos ou um minuto. “Vão ver como fica perfeito novamente”.