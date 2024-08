O “pão” proteico e sem hidratos de carbono que está a conquistar toda a gente no TikTok

4 receitas com migas de couve-flor

Quando se está a tentar perder peso, uma das primeiras coisas que muita gente faz é cortar nos hidratos de carbono e, consequentemente, no pão. Mas para quem gosta de comer uma sandes ao pequeno-almoço ou ao jantar que alternativas sobram? Os utilizadores do TikTok encontraram a solução perfeita e criaram uma alternativa rica em proteína e com poucos hidratos de carbono.

O ingrediente secreto deste substituto de pão é o queijo cottage, conhecido por ter poucas calorias e um bom aporte proteico – cerca de 11 g por 100 g de produto -, alem de ter cálcio, fósforo e potássio, refere o site Tua Saúde.

A receita viral para preparar este substituto de pão foi partilhado por vários criadores de conteúdo, mas é o passo a passo de Inês Nunes Gonçalves, da página de TikTok @inesnunesgon_ que partilhamos.

Inês refere que já tentou fazer a receita antes, mas que não conseguiu que funcionasse. Desta vez, a criadora de conteúdos optou por usar 600 gramas de queijo cottage que espalhou num tabuleiro forrado com papel vegetal, deixando uma camada bem grossa – para evitar partir quando estivesse pronto.

O passo seguinte foi temperar e Inês optou por pôr uma mistura de limão, orégãos e pimenta por cima do queijo antes de o levar ao forno até perder grande parte da água e ficar douradinho.

No final é só retirar do papel vegetal e rechear a gosto. Inês optou por colocar molho pesto, tomate fresco, espinafres e ainda umas fatias de queijo.

Nos comentários, houve quem deixasse algumas dicas extra, como a de bater o queijo cottage antes de espalhar no papel vegetal para garantir que fica homogéneo ou até acrescentar um ovo para que a massa fique mais firme.

Veja em baixo como se faz este “pão” proteico.