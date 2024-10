Esta alternativa ao pão branco tem mais fibra e proteína e fica pronta em 5 minutos

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

4 receitas com migas de couve-flor

Um pouco por todo o mundo, o pão é um dos principais alimentos do pequeno-almoço. Apesar de poder ser muito saboroso e até versátil, o facto de ser feito maioritariamente com farinha refinada faz com que não seja a opção mais saudável – pelo menos quando é feito apenas de farinha de trigo e é consumido todos os dias. Se é daquelas pessoas que se recusa a deixar o pão, partilhamos uma alternativa que se prepara em cinco minutos e é mais completa a nível nutricional.

O site Cronista explica que as farinhas refinadas são o resultado de um processo industrial que retira grande parte das fibras dos cereais integrais, fazendo com que o produto final seja nutricionalmente pobre. O consumo de farinhas refinadas é associado a níveis elevados de glicémia.

De acordo com a Escola de Saúde Pública de Harvard, citada pelo site Cronista, o consumo frequente de alimentos refinados pode ter vários efeitos negativos no organismo, como aumento do risco de obesidade, maior probabilidade de desenvolver diabete e até alguns tipos de cancro. É por isso recomendável que se reduza o seu consumo.

A receita que trazemos funciona como uma alternativa ao pão, com a mais valia dde não precisar de ficar a levedar por horas a fio. Em cinco minutos fica pronta e a melhor parte é que é rica em fibras e em proteínas, o que promove uma sensação de saciedade mais duradoura.

Ingredientes:

1 ovo

Três colheres de sopa de iogurte natural sem açúcar

Uma pitada de sal

Três colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparação:

Comece por bater o ovo numa taça. Acrescente o iogurte natural, o sal e a farinha de aveia, misturando até ficar uma massa homogénea e sem grumos;

Coloque uma frigideira a aquecer em lume baixo e coloque um pouco de manteiga ou azeite – isto vai impedir que a nossa massa cole;

Verta a mistura na frigideira e deixe cozinhar até estar firme e com a parte de baixo ligeiramente dourada. Vire com a ajuda de uma espátula e deixe dourar do outro lado.

Sirva com os recheios que quiser.

No TikTok, foi partilhada uma receita semelhante por @alexandrahealthymunchies. A diferença é que leva algumas sementes e vai ao micro-ondas e depois à torradeira. Veja em baixo.