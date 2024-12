Este alerta é para quem congela o pão: saiba porque pode ter de mudar o hábito

A maioria de nós tem o hábito de congelar pão, mas, de acordo com especialistas, é importante seguir algumas regras para que esta prática não comprometa a nossa saúde. Sendo um alimento essencial nas refeições diárias, o pão ocupa um lugar de destaque na mesa, e garantir que há sempre pão pronto a comer é uma prioridade para muitas famílias. Congelá-lo surge como uma solução prática, permitindo evitar o desperdício alimentar. No entanto, os especialistas alertam para os riscos que podem estar associados a esta prática comum.

De acordo com o site espanhol Huffpost, congelar pão pode comprometer não só o sabor e a textura do alimento, mas também o seu valor nutricional. «Durante a congelação prolongada, o pão perde parte das vitaminas do complexo B, presentes nos cereais», explicam. Estas vitaminas são importantes para o metabolismo energético e o sistema nervoso, e a sua degradação reduz o valor nutritivo do alimento. Além disso, alterações na estrutura do amido podem dificultar a digestão.

Sobre os riscos da descongelação do pão

Outro aspeto preocupante é o risco de contaminação bacteriana. Quando o pão é descongelado à temperatura ambiente, a humidade que se forma à superfície cria condições propícias para o crescimento de bactérias e bolor. Este risco é agravado se o pão for descongelado e congelado novamente. Os especialistas alertam ainda para a possibilidade de formação de compostos químicos nocivos, como a carboximetilcelulose, resultante deste ciclo repetido de congelação e descongelação.

Como congelar pão em segurança

Apesar dos riscos, congelar pão pode continuar a ser uma opção viável, desde que sejam seguidas algumas precauções:

Dividir em porções: Congelar o pão em fatias ou porções pequenas evita a necessidade de descongelar mais do que o necessário.

Congelar o pão em fatias ou porções pequenas evita a necessidade de descongelar mais do que o necessário. Armazenamento adequado: Envolver o pão em película aderente ou guardá-lo em sacos próprios para congelação ajuda a preservar a sua qualidade e a proteger contra a humidade.

Envolver o pão em película aderente ou guardá-lo em sacos próprios para congelação ajuda a preservar a sua qualidade e a proteger contra a humidade. Descongelar com cuidado: Para uma descongelação segura, é recomendável retirar o pão do congelador e colocá-lo no frigorífico, permitindo que descongele lentamente. Outra alternativa é usar o forno, a baixa temperatura, para recuperar a textura e o aroma.

Seguir estas práticas pode minimizar os riscos associados à congelação, assegurando que o pão mantém a sua qualidade e continua a ser seguro para consumo.

