Especialista garante: é neste local surpreendente que deve guardar o pão para evitar que fique duro e com bolor

O pão é um dos produtos mais comprados pelos portugueses e nunca pode faltar em casa. Por isso mesmo, torna-se frustrante quando, sem nos apercebermos, temos uma caixa com um pão duro e cheio de bolor.

Embora seja comum guardar o pão na bancada ou numa caixa de pão, saiba que o local onde o armazenamos na cozinha pode influenciar significativamente a sua durabilidade.

Emilie Raffa, padeira, autora de vários livros de receitas e fundadora do site 'The Clever Carrot', explicou que o calor dos eletrodomésticos é uma das principais razões para o pão se estragar mais depressa, como se pode ler num artigo do Daily Express.

"Antigamente, guardava o pão num saco de plástico, numa caixa entre a máquina de lavar loiça e o frigorífico. O calor excessivo destes dois eletrodomésticos, juntamente com a humidade presa no saco, criava o ambiente perfeito para o bolor. Tudo naquela caixa acabava coberto de manchas verdes – pães, tortilhas, pão de passas, tudo!", partilha.

Para preservar o pão, deve-se guardá-lo num local fresco e seco, afastado de qualquer fonte de calor ou humidade, como o forno, o fogão, o frigorífico e a fruteira. Além disso, frutas como bananas e maçãs libertam um gás chamado etileno, que acelera o amadurecimento e também pode fazer com que o pão se estrague mais depressa, por isso afaste-as do pão.

"O bolor adora calor, humidade e alimentos. Para melhores resultados, mantenha o pão afastado de calor e humidade excessiva", recomenda Emilie Raffa.

Dependendo do tipo de pão, a forma de armazenamento deve variar, pois alguns pães endurecem mais rapidamente se guardados na embalagem de plástico original do supermercado. "O pão de forma conserva-se bem num saco de plástico, que retém a humidade e mantém a crosta macia. No entanto, demasiada humidade pode causar bolor, por isso é melhor não selar o saco completamente. Basta torcer a extremidade para fechar sem apertar", aconselha.

"Os sacos de papel são mais respiráveis que os de plástico, ideais para pães de brioche, pães macios e outros pães com adição de gordura. No entanto, muito ar fará com que o pão endureça rapidamente. Tente fechar esses sacos o mais hermeticamente possível", diz.

A grande surpresa para a maioria de nós é que Emillie desaconselha o uso de caixas em bancadas. Em vez disso, sugere que o frigorífico é um dos melhores lugares para armazenar o pão para evitar o bolor, desde que esteja selado em embalagem ou película aderente para evitar que endureça.

"Ao contrário do que se lê frequentemente, o pão fresco pode ser armazenado no frigorífico. No nosso restaurante, fazemos isso com ótimos resultados. Pode ser necessário aquecer o pão a 150ºC no forno antes de consumir para restaurar a textura, mas guardá-lo no frigorífico impede o bolor e mantém o pão fresco por muito mais tempo do que na bancada", sublinha.