Não engorda: este é o pão que deve comer a partir dos 50 anos

A partir dos 50 anos, as alterações hormonais acentuam-se e a alimentação passa a ter um papel mais importante para amenizar os sintomas desta mudança. As mulheres são quem mais sente o impacto desta revolução hormonal no organismo e, por isso, devem ter alguns cuidados. O pão é um dos alimentos que exige atenção.

De acordo com um artigo do jornal El Español, que cita a Agência Espanhola de Segurança Alimentar e Nutrição, o pão que deve privilegiar a partir desta idade é o de trigo sarraceno. Este pão é rico em proteínas, fibras, antioxidantes e magnésio, sendo particularmente eficaz no combate ao envelhecimento, graças à sua capacidade de combater o stress oxidativo.

Este pão pode ainda ser consumido por celíacos, por não conter glúten, e é comparável à quinoa e ao amaranto em termos de qualidade proteica, aminoácidos essenciais e baixo índice glicémico. Além disso, o pão de trigo sarraceno destaca-se por conter 12 gramas de proteínas de alta qualidade por cada 100 gramas, incluindo nove aminoácidos essenciais, algo raro em alimentos de origem vegetal, explica ainda o mesmo artigo.

Este pão é também uma excelente fonte de fibra, ajudando a combater a obstipação e a prevenir a diabetes, pois evita que a glicose seja absorvida rapidamente pelo organismo. Além disso, ao evitar picos de glicose, reduz os desejos alimentares, contribuindo assim para a perda de peso e dificultando a absorção de calorias.

Veja acima na galeria algumas opções de onde comprar este pão e neste vídeo uma receita para fazer em casa: