Como transformar pão duro em pão que parece acabado de fazer

Sítios onde pode comprar o chocolate viral do Dubai em Portugal

Quem nunca comprou um pão e passado uns dias já não estava tão fresquinho e macio como quando foi comprado? O que muitas vezes as pessoas fazem é deitá-lo fora, mas antes de o fazer, sabia que há uma maneira simples de o transformar em algo que parece acabado de fazer?

A criadora de conteúdo @brunasimoes28 partilhou um truque no Instagram para recuperar o pão duro e devolvê-lo à sua forma fresca e crocante.

Passo a passo

Num recipiente, adicione um pouco de água e, com cuidado, molhe a parte de cima e a parte de baixo do pão. Não é necessário molhá-lo completamente, basta que a superfície do pão fique ligeiramente húmida.

Depois de molhado, o segredo é usar a air fryer. Coloque o pão na air fryer e ajuste para 8 minutos a 200 graus. Este método vai devolver a crocância à crosta e a maciez ao miolo, fazendo com que o pão fique com a aparência e o sabor de um pão recém-saído do forno.