Amamos pão, mas será que devemos comer todos os dias? Especialistas explicam

O pão é aquele alimento que é irresistivel e que todos adoramos. Mas será que o seu consumo diário é realmente benéfico? O site The Body Optimist explica que tudo depende da escolha do tipo de pão e da forma como é integrado na alimentação.

O pão integral destaca-se pelo seu alto teor de fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e magnésio. Estes nutrientes ajudam a regular o trânsito intestinal, promovem saciedade e contribuem para níveis de energia mais estáveis ao longo do dia. Já o pão branco, por ser refinado, perde grande parte das fibras e provoca picos de açúcar no sangue, podendo levar a um aumento do apetite e do consumo excessivo de calorias.

No que toca ao glúten, a sua eliminação só é necessária para quem tem doença celíaca. Alternativas como o pão de massa mãe podem ser uma opção mais digerível para quem sente desconforto.

Contudo, o segredo está na moderação e na variedade: pode e deve escolher pães mais nutritivos, combiná-los com outros hidratos de carbono saudáveis, para assim manter uma dieta mais equlibridada.