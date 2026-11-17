Momento insólito. Papa Leão XIV atingido com objeto no rosto durante visita ao Peru (Vídeo)
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Papa Leão XIV foi atingido no rosto por um terço lançado por um fiel no Peru. Veja o vídeo do momento e saiba como reagiu o Vaticano
O Papa foi surpreendido por um terço lançado pela multidão e acabou atingido junto ao olho. O incidente ficou registado em vídeo
O Papa Leão XIV viveu um momento inesperado durante a despedida do Peru. O pontífice foi atingido no rosto por um terço lançado por um fiel enquanto percorria uma multidão a bordo do papamóvel, em Lima. O episódio, que aconteceu na segunda-feira, 16 de novembro, ficou registado em vídeo e mostra a reação imediata do líder da Igreja Católica, que levou a mão à zona do olho depois do impacto.
As imagens mostram Leão XIV a tentar apanhar o objeto lançado na sua direção, mas sem sucesso. O terço acabou por atingi-lo junto ao olho, levando o Papa a tocar no rosto e a esfregar a região atingida. Apesar do susto, o pontífice manteve a calma, continuou a cumprimentar os fiéis e prosseguiu com a agenda prevista.
O incidente aconteceu na Base Aérea Las Palmas, em Lima, pouco antes da missa que marcou o final da visita ao Peru. De acordo com a Reuters, não houve sinais de que o Papa tivesse sofrido ferimentos.
O próprio Vaticano confirmou o sucedido através do Vatican News, garantindo que o Santo Padre tinha sido atingido por um pequeno terço enquanto saudava os fiéis a partir do papamóvel, mas que não tinha ficado ferido.
Papa Leão XIV perdoa fiel e ainda brinca com o episódio
O episódio não ficou esquecido. Já esta terça-feira, 17 de novembro, durante a viagem de regresso a Roma, Leão XIV foi questionado sobre o sucedido e mostrou que não guardava ressentimentos em relação à pessoa que lançou o terço.
Um jornalista peruano pediu desculpa ao pontífice pelo incidente, mas o Papa desvalorizou o gesto e interpretou-o como uma demonstração de fé e entusiasmo dos fiéis.
«O bom dos peruanos, incluindo a pessoa que, com muita fé, simplesmente me quis oferecer um terço, são coisas que levamos no coração — ou talvez no olho — mas que marcam a vida de alguém», afirmou, numa resposta bem-humorada.
«Isso mostra que aqui há verdadeiramente entusiasmo. Há uma fé profunda. Há um desejo de receber a bênção do Senhor», acrescentou, mostrando que não pretendia dar maior importância ao sucedido.
Uma despedida emocionante perante 1,5 milhões de pessoas
O incidente aconteceu num momento particularmente simbólico para o Papa. Leão XIV estava a despedir-se do Peru, país onde viveu durante cerca de duas décadas, primeiro como missionário e depois como bispo de Chiclayo.
A última missa da visita, celebrada na Base Aérea Las Palmas, reuniu aproximadamente 1,5 milhões de fiéis, segundo estimativas divulgadas pelo Vaticano.
Durante a cerimónia, o pontífice agradeceu a forma como foi recebido e recordou a importância que o país tem na sua vida. «Aqui me ensinaram a ser bispo e, agora, aprendi um pouco mais a servir como sucessor de Pedro», afirmou.
A ligação ao Peru é tão forte que Leão XIV, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, tem também nacionalidade peruana. Ao longo dos anos, construiu uma relação profunda com o país, onde passou cerca de 20 anos ao serviço da Igreja.
«O povo peruano também é o meu», declarou, numa das mensagens mais emotivas da despedida.
Uma viagem de 12 dias pela América do Sul
A passagem pelo Peru encerrou uma viagem apostólica de 12 dias pela América do Sul, que incluiu também paragens no Uruguai e na Argentina.
A deslocação teve ainda um significado especial por acontecer poucas semanas depois de o Papa ter sido submetido a uma cirurgia relacionada com cancro do pulmão, a 13 de outubro, em Roma, segundo a Associated Press.
Apesar das preocupações em torno da sua condição física, Leão XIV cumpriu o programa da viagem, que terminou com a celebração em Lima e o regresso a Roma.
O episódio do terço acabou por ser um dos momentos mais inesperados de uma despedida marcada pela emoção, pela enorme adesão popular e pela ligação especial entre o pontífice e o povo peruano.