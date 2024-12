Este é o truque que queríamos ter sabido mais cedo quando dormimos fora de casa

Traga o universo para o quarto: “Os meus filhos ficam maravilhados todas as noites”

Janela do quarto

Muitas vezes, quando vamos de férias ou até mesmo em casa, deparamo-nos com quartos sem persianas ou cortinas, ou com equipamentos que se estragam, deixando a luz do dia entrar e atrapalhar o nosso descanso. A verdade é que existe uma solução surpreendente que vai mudar a sua vida.

Descobrimos no Instagram da criadora de conteúdos Bárbara Cabral Moreira, conhecida como Sorrialista pelas suas dicas úteis do dia a dia, uma forma eficaz de bloquear a entrada de luz nas divisões da casa sem esforço ou grandes gastos. Esta solução tem recebido um feedback muito positivo, sendo especialmente útil para garantir sestas tranquilas às crianças durante o dia.

O truque é muito simples: borrife a janela com um pouco de água (se não tiver borrifador, pode usar uma esponja ou pano húmido) e, em seguida, aplique uma tira de papel de alumínio no vidro, ajustando ao tamanho da janela. A água ajuda o alumínio a aderir, criando uma barreira eficaz contra a luz.

Com esta solução improvisada, pode garantir que o seu quarto fica escuro e que tem um sono tranquilo, mesmo sem persianas ou cortinas funcionais. É uma dica prática, económica e perfeita para quem quer descansar sem interrupções.