Papel de alumínio para afiar facas de cozinha: será um método eficaz?

Por melhores que sejam as facas quando as compramos, com a utilização, acabam por ir perdendo o fio. E, quem cozinha sabe a verdadeira chatice que pode ser uma faca mal afiada. O papel de alumínio é considerado uma boa opção para afiar facas para quem não tem uma pedra própria ou outro gadget semelhante.

À medida que uma faca vai perdendo o fio devido à fricção com tábuas, alimentos congelados e outros produtos, usá-la vai sendo cada vez mais difícil e até perigoso, já que há maior risco de escorregar.

Manter uma faca afiada é essencial, mas a verdade é que nem sempre é fácil encontrar os produtos para afiar. Por isso, começou a usar-se o papel de alumínio como uma solução rápida e fácil de encontrar, explica o site House Digest.

O papel de alumínio é fácil de manusear, permitindo criar rapidamente uma superfície suficientemente abrasiva para devolver o fio à faca. De acordo com o site House Digest esta solução não é tão precisa como uma pedra de afiar, por exemplo, ainda assim é suficientemente eficaz para afiar a faca ainda que temporariamente.

Como afiar uma faca com papel de alumínio

Para afiar uma faca com papel de alumínio comece por cortar uma folha com cerca de 30 cm e dobre-a várias vezes até ter várias camadas. A tira dobrada irá servir como superfície abrasiva.

Garanta que a faca está limpa e seca e coloque-a em contacto com o papel de alumínio com a lâmina a um ângulo de 20 graus aproximadamente. Deslize a faca ao longo do papel de alumínio com um movimento semelhante ao de varredura, aplicando alguma pressão. Repita o processo em ambos os lados da lâmina para garantir que está uniforme.

No fim, confira se a lâmina está regular e limpe-a para retirar possíveis detritos.

Esta solução é temporária e não pode ser aplicada a todos os tipos de faca. Além disso, não é a mais segura pois pode danificar a faca ou gerar aparas de metal. Por isso, a médio prazo, é importante investir em ferramentas para afiar facas se se quer ter um resultado melhor e mais duradouro.