Vaga de calor leva franceses a cobrir janelas com papel de alumínio. Faz sentido?

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As imagens de janelas cobertas com papel de alumínio e mantas térmicas em Paris tornaram-se virais durante a recente vaga de calor que atingiu França. Com temperaturas acima dos 40 graus e valores históricos registados na capital francesa, muitos habitantes recorreram a soluções improvisadas para tentar manter as casas mais frescas.

Mas será que esta técnica resulta? O jornal espanhol La Vanguardia falou com Vincent Parasie, um arquiteto francês residente em Barcelona. "É, essencialmente, uma solução improvisada, económica e superficial, como resposta ao aumento da radiação solar registado nos últimos dias", disse ao jornal espanhol. Para o especialista, trata-se de uma opção de baixo custo, simples de instalar e temporária, que "não altera a habitação nem implica qualquer intervenção permanente no edifício".

De acordo com o arquiteto, o papel de alumínio deve ser colocado no exterior da janela para ser eficaz. "Normalmente é aplicado na face exterior dos vidros para funcionar como um espelho térmico, refletindo o calor para o exterior, uma vez que um vidro comum permite facilmente a passagem do calor", explicou. Desta forma, a radiação solar é refletida antes de atravessar o vidro e aquecer o interior da casa.

Apesar de poder ajudar a reduzir a entrada de calor, o arquiteto alerta que esta não é uma solução concebida para durar. "O material não foi pensado para esse fim. Não resistiria às condições meteorológicas e acaba por se descolar", sublinha.

Além disso, esta solução apresenta desvantagens importantes, nomeadamente a redução da entrada de luz natural e a perda da ligação visual ao exterior. "São fatores essenciais para o bem-estar no interior de uma habitação", refere.

Para o arquiteto, a popularidade desta solução improvisada revela um problema mais profundo. "Estas intervenções evidenciam a falta de preparação de grande parte das habitações para as alterações climáticas", disse ao La Vanguardia.

Na sua perspetiva, a verdadeira resposta ao aumento das temperaturas passa por melhorar a envolvente dos edifícios (janelas, fachadas, coberturas e todos os elementos que separam o interior do exterior), em vez de depender de soluções temporárias sempre que ocorre uma vaga de calor.