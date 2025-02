Nunca mais ligámos a máquina de lavar loiça sem papel de alumínio lá dentro

Antes de ligarmos a máquina de lavar loiça usamos uma bola de papel de alumínio no compartimento dos talheres. Trata-se de um truque que começou a ganhar visibilidade nas redes sociais e que, depois de comprovarmos que tem fundamento científico, nunca mais abandonámos. O objetivo? Ter talheres e todos os utensílios de alumínio, como panelas, a brilhar e impecáveis, prevenindo o aparecimento de manchas e riscos.

O truque funciona porque o alumínio reage com os compostos presentes nos detergentes, especialmente os que contêm enxofre, que podem causar o escurecimento dos talheres de inox, processo químico explicado no artigo publicado no Journal of Nuclear Materials e partilhado pela Universidade de Harvard.

A bola de alumínio atua no processo de oxidação como um ânodo de sacrifício, peça usada nos barcos para garantir que as outras peças metálicas fiquem conservadas. Ou seja, em vez de os talheres enferrujarem ou ficarem baços, o alumínio é que sofre a reação primeiro. Isso ajuda a manter os talheres brilhantes.

Para talheres de inox, pode fazer diferença, deixando-os mais brilhantes e sem aquele aspeto baço. Para talheres de prata, o efeito pode ser ainda mais notável, pois o alumínio ajuda a remover a oxidação e a restaurar o brilho. No entanto, este truque não remove riscos, apenas melhora o brilho.

Como usar?

Faça uma bola de papel alumínio (não precisa ser muito compacta). Coloque no compartimento dos talheres ou na prateleira da máquina. Lave normalmente com detergente.

Veja o video que, em 2022, nos conquistou: