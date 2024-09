Conheça os benefícios de queimar o tubo do papel higiénico na casa de banho

Com que frequência deve substituir estes objetos de casa?

Tubo do rolo de papel higiénico

Já aqui escrevemos sobre o truque dos fósforos para eliminar o mau cheiro depois de utilizar a casa de banho. Agora, na mesma lógica, mas com resultados ainda mais poderosos, os especialistas em dicas domésticas trazem um truque incrível com os tubos de cartão dos rolos de papel higiénico.

Queimar o tubo de cartão do papel higiénico dentro casa de banho é um método simples e eficaz para neutralizar maus odores, sendo sobretudo uma solução prática e sustentável. O tubo de cartão, que habitualmente é deitado fora, pode ser reutilizado neste processo, evitando o desperdício e oferecendo uma alternativa mais ecológica aos ambientadores químicos de spray.

O procedimento é relativamente fácil, mas está reservado a adultos e exige alguns cuidados.

Siga estes passos, indicados pelo site mexicano Cocina Vital:

Verificar o tubo de cartão

Assegure-se de que o tubo de cartão não tem resíduos de papel higiénico, pois o papel queima de forma mais rápida e descontrolada.

Posicionar o tubo num local seguro

Coloque o tubo de cartão num local seguro, como o lavatório, banheira ou sanita.

Acender o tubo de cartão

Com um isqueiro ou fósforo, aproxime a chama de uma das extremidades do tubo de cartão, com cuidado, para que este comece a queimar lentamente. Não é necessário queimar todo o tubo de uma vez.

Deixar o tubo a fumegar

Quando o tubo começar a libertar algum fumo, sopre ligeiramente a chama para a apagar, deixando o tubo a fumegar suavemente. O fumo ajudará a absorver os maus odores presentes na casa de banho.

Monitorizar o processo

Certifique-se de que permanece na divisão durante o processo e que o tubo de cartão está a queimar de forma controlada, sem risco de reacendimento ou incêndio. No final, certifique-se de que o tubo está bem apagado. Certifique-se, por exemplo, de que não há correntes de ar que possam reacender a chama.