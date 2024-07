Cada vez mais pessoas estão a pôr papel higiénico nos sapatos. Nós explicamos porquê

Há sensação melhor do que a de limpeza quando acabamos de sair do banho? Cremos que é seguro dizer que todos nós gostaríamos de manter esta sensação de limpeza (e o cheiro agradável) pelo máximo de tempo possível, especialmente no verão quando as temperaturas frescas fazem-nos suar independentemente da roupa que tenhamos vestida.

A verdade é que há partes do corpo que suam mais do que outras como as axilas e os pés. Se para as primeiras, a melhor opção será um bom desodorizante, para as segundas, a solução poderá não ser tão simples.

Quem nunca chegou ao final do dia e, quando se descalçou, reparou logo no cheiro nada agradável que parecia emanar dos sapatos e dos pés? Pode haver vários motivos para o surgimento destes odores, como calçado fechado, a temperatura exterior, hiperhidrose – suor excessivo nas palmas das mãos, pés e axilas – ou até as meias escolhidas.

De acordo com o site Woman do El Periodico, há um remédio caseiro para evitar que este mau cheiro fique nos sapatos que começa a tornar-se viral e qualquer pessoa consegue fazê-lo.

É muito simples: quando chegar ao fim do dia e, ao descalçar-se, se reparar que estão meio húmidos por dentro devido ao suor, coloque um pedaço de papel higiénico no interior de cada sapato. Deixe durante umas horas e depois ponha o papel no lixo. O que acontece é que o papel higiénico absorve a humidade, evitando que fiquem cheiros.