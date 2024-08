O truque com papel higiénico que vai deixar a sua casa de banho perfumada

Estes óleos essenciais destroem os fungos e acabam com o mofo em casa

O papel higiénico é um essencial da casa de banho. Mas imagine que consegue estender o seu uso e fazer com que seja a fonte de um agradável perfume na sua casa de banho? É isso que várias pessoas estão a recomendar com um truque simples e económico que já é viral nas redes sociaias.

Num artigo do site House Digest, é explicado afinal do que se trata o truque do papel higiénico para aromatizar a casa de banho. Para o conseguir pôr em prática, só vai precisar de um rolo de papel higiénico – o que também será usado para o seu fim original – e óleo essencial.

Para perfuma a casa de banho, basta apenas colocar uma ou duas gotas de óleo essencial no rolo de cartão do papel higiénico. Depois é só colocá-lo no suporte e sentir o cheiro na casa de banho.

O óleo essencial a usar vai depender do cheiro que mais gosta. Pode escolher de eucalipto ou erva-príncipe, ambos muito eficazes para matar germes, ou optar por lavanda, conhecida por ser relaxante. Para um aroma mais forte, óleo essencial de laranja ou limão.

Apesar de os óleos essenciais serem seguros quando usados em pequenas quantidades, é essencial ter alguns cuidados para não provocar irritações na pele. Por isso, na hora de os colocar no rolo de papel higiénico, certifique-se de que apenas põe na parte de cartão e não no papel em si.

Se achar que apenas duas gotas é pouco, poderá repetir o processo noutros rolos que tenha na casa de banho e que ainda não estejam em utilização. Fica apenas o alerta de que os óleos essenciais têm um aroma forte e que o cheiro pode ficar demasiado forte se colocar o produto em demasiados rolos de papel higiénico.