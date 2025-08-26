Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros

A imprensa espanhola, El Periódico, voltou as atenções para Portugal e não poupou elogios à Costa Vicentina, descrevendo-a como “o paraíso perfeito para prolongar o verão”, realçando não só a beleza natural desta região do litoral português, mas também os preços acessíveis.

Na publicação pode ler-se que “é possível dormir desde 13 euros e comer por 8”, algo que o jornal considera um verdadeiro luxo nos dias de hoje. A Pousada da Arrifana é apontada como exemplo, com camas a 13 euros por noite, enquanto em Aljezur e Vila Nova de Milfontes é possível encontrar quartos duplos entre 40 e 50 euros fora da época alta.

Também a gastronomia merece destaque. O jornal lembra ainda que “o prato do dia em Portugal é quase uma instituição”, permitindo refeições completas por 7,50 a 8 euros, e sublinha a qualidade das tascas locais, onde se encontram saladas de polvo, sopas de peixe e guisados de atum por 10 a 15 euros.

Entre os cenários de cartão-postal citados pelo jornal estão a praia de Odeceixe, “onde o rio se abraça ao mar”, a Arrifana, “um paraíso para surfistas rodeado de falésias”, e a Zambujeira do Mar, que oferece “pôr-do-sol que são um espetáculo”.

A imprensa acrescenta ainda que setembro e outubro são “a janela dourada” para visitar a região: com dias longos, mar agradável, menos turistas e preços mais baixos.

A Costa Vicentina é descrita pela imprensa como “um destino feito à medida para estender o verão”, juntando natureza selvagem, boa comida e alojamento económico, num dos litorais mais bem preservados da Europa.