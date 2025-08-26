Facebook Instagram
Viagens

Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros

Dormir desde 13 euros e comer por 8: a imprensa espanhola rendeu-se à Costa Vicentina, descrevendo-a como ‘o paraíso perfeito para prolongar o verão’
IOL
Hoje às 09:56
Imprensa espanhola destaca recanto secreto de Portugal ideal para escapadinhas económicas

A imprensa espanhola, El Periódico, voltou as atenções para Portugal e não poupou elogios à Costa Vicentina, descrevendo-a como “o paraíso perfeito para prolongar o verão”, realçando não só a beleza natural desta região do litoral português, mas também os preços acessíveis.

Na publicação pode ler-se que “é possível dormir desde 13 euros e comer por 8”, algo que o jornal considera um verdadeiro luxo nos dias de hoje. A Pousada da Arrifana é apontada como exemplo, com camas a 13 euros por noite, enquanto em Aljezur e Vila Nova de Milfontes é possível encontrar quartos duplos entre 40 e 50 euros fora da época alta.

Também a gastronomia merece destaque. O jornal lembra ainda que “o prato do dia em Portugal é quase uma instituição”, permitindo refeições completas por 7,50 a 8 euros, e sublinha a qualidade das tascas locais, onde se encontram saladas de polvo, sopas de peixe e guisados de atum por 10 a 15 euros.

Entre os cenários de cartão-postal citados pelo jornal estão a praia de Odeceixe, “onde o rio se abraça ao mar”, a Arrifana, “um paraíso para surfistas rodeado de falésias”, e a Zambujeira do Mar, que oferece “pôr-do-sol que são um espetáculo”.

A imprensa acrescenta ainda que setembro e outubro são “a janela dourada” para visitar a região: com dias longos, mar agradável, menos turistas e preços mais baixos.

A Costa Vicentina é descrita pela imprensa como “um destino feito à medida para estender o verão”, juntando natureza selvagem, boa comida e alojamento económico, num dos litorais mais bem preservados da Europa.

 

RELACIONADOS
Imprensa espanhola destaca recanto secreto de Portugal ideal para escapadinhas económicas
Imprensa britânica destaca cidade portuguesa onde uma semana custa menos de 400 euros
Imprensa norte-americana destaca “cidade remota” portuguesa em “encantador cantinho da Europa”
Imprensa internacional destaca micro hotel português com um dos sete melhores da Europa
Imprensa revela a praia do sul de Espanha para onde os espanhóis fogem do turismo
Imprensa internacional não para de avisar: este objeto comum deixou de ser permitido na bagagem em Portugal
Imprensa internacional aponta as oito cidades portuguesas mais bonitas
Mais Vistos
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:13:07
Big Brother
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:04:52
Big Brother
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Violência doméstica
Dizia ser "uma atitude de homem" bater na mulher - e outra mulher também foi vítima de maus-tratos. A situação era "pública"
cnn
Big Brother
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal
tvi
Famosos
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal
selfie
Sporting
Panathinaikos dificulta negociações com Sporting por Ioannidis
maisfutebol
Benfica
Vice-presidente do Fenerbahçe: «O Benfica não é uma equipa muito importante»
maisfutebol