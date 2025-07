Sabia que podemos chegar ao paraíso de carro a partir de Portugal?

Praia do Creiro: um sonho à beira de Lisboa

Desertos, praias virgens, água cristalina e aldeias brancas com vista para o mar. Não, não estamos a falar de um destino longínquo nas Caraíbas, este paraíso fica no sul de Espanha e é possível lá chegar de carro, a partir de Portugal.

A dica foi partilhada pela página de Instagram @guiasviajar, que revelou um dos segredos mais bem guardados da Península Ibérica: a região de Almería, onde o Deserto de Tabernas, o único deserto verdadeiro da Europa, se encontra com a beleza intocada do Parque Natural do Cabo de Gata.

É possível chegar a este destino de carro. Se partir do Algarve, demora cerca de 6 horas a lá chegar. O bom desta viagem é que aproveita várias paisagens inacreditávies e pode sempre parar em vários sítios para visitar. Se preferir ir de avião, pode consultar aqui os voos.

Chegados ao local, a aventura pode começar precisamente no deserto, onde vale a pena passar um dia inteiro a explorar entre trilhos com paisagens áridas e até visitar os autênticos estúdios de cinema onde foram gravados clássicos do faroeste.

Mas a verdadeira magia acontece quando se entra no parque natural. A costa transforma-se e surgem praias de sonho, enseadas escondidas e falésias dramáticas com vista para o Mediterrâneo. O melhor? Muitas destas praias continuam longe das multidões.

Entre as praias imperdíveis da região, destacam-se:

Playa de Los Genoveses

Playa de Los Muertos

Playa de Mónsul

Arrecife de las Sirenas

El Playazo

Cala de Enmedio

Cala del Plomo

Algumas têm acesso fácil, outras exigem uma caminhada ou estrada de terra batida, mas todas compensam com paisagens de cortar a respiração e mar de um azul incrível.

Para além da natureza e da praia, se também gosta de cultura, visite Mojácar, é considerado o local mais bonito da região. Situado no topo de uma colina, com vista para o mar e ruas estreitas cobertas de flores, é o lugar ideal para um final de dia.

Para quem procura onde ficar, há opções para todos os gostos:

Em família: O Playadulce Hotel é uma escolha confortável e bem localizada.

Em casal: O Hotel Mirador del Cabo, oferece uma experiência mais exclusiva, escondida entre falésias e com vistas privilegiadas sobre o mar.

Na galeria acima mostramos-lhe as paisagens incríveis desta região.