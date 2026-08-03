Parecem as Caraíbas, mas estas ilhas ficam a poucos quilómetros de Portugal e têm uma das praias mais bonitas do Mundo

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Areia branca, águas cristalinas e paisagens praticamente intocadas. A pouco mais de duas horas do Norte de Portugal, existe um destino que muitos portugueses ainda desconhecem, mas que reúne todos os ingredientes para umas férias tranquilas longe das multidões.

Falamos das Ilhas Cíes, um pequeno arquipélago ao largo de Vigo que faz parte do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Ilhas Atlânticas da Galiza e onde o número de visitantes é limitado diariamente para proteger o ecossistema.

O grande ex-líbris é a Praia de Rodas, uma extensa faixa de areia branca que liga duas das ilhas principais e que, ao longo dos anos, tem sido apontada como uma das praias mais bonitas da Europa. O mar, apesar de frio, impressiona pelos tons azul-turquesa e pela transparência da água, criando uma paisagem que muitos comparam às Caraíbas.

Mas o verdadeiro encanto das Cíes está precisamente naquilo que não existe. Não há hotéis, estradas nem trânsito. Apenas um parque de campismo, alguns trilhos pedestres, um restaurante e quilómetros de natureza preservada. Quem visita as ilhas passa o dia entre caminhadas até aos miradouros, mergulhos nas praias e observação de aves marinhas, num ambiente onde o silêncio faz parte da experiência.

Como chegar às ilhas Cíes

Para chegar às Cíes é necessário apanhar um barco a partir de Vigo, Cangas ou Baiona. Durante a época alta, os visitantes precisam também de obter uma autorização prévia, uma vez que o acesso é controlado para preservar este património natural.

Para quem vive no Norte de Portugal, trata-se de uma escapadinha bastante acessível. Depois de chegar a Vigo, a travessia demora cerca de 40 minutos e, em pouco tempo, a paisagem urbana dá lugar a um cenário de falésias, pinhais e praias quase selvagens.

Se procura um destino diferente para este verão, onde a natureza continua a ser a principal protagonista, as Ilhas Cíes podem muito bem ser uma das melhores surpresas mesmo ao lado de Portugal.

O que precisa de saber para visitar este paraíso:

Localização: Ria de Vigo, Galiza

Barcos: Vigo, Cangas e Baiona

Travessia: cerca de 40 minutos

É obrigatória autorização de acesso na época alta

Não existem hotéis; apenas parque de campismo e restaurantes

Leve calçado confortável e água para explorar os trilhos