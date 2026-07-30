Sonhava com os Jogos Olímpicos, mas ficou paraplégica aos 14 anos. Hoje muda vidas com uma missão inspiradora

Um acidente inesperado acabou com um sonho de criança: o de ser atleta olímpica. Mas nesse momento começou uma história ainda maior. Durante quase uma década, Taylor Lindsay-Noel viveu para a ginástica. Treinava diariamente, competia ao mais alto nível e tinha um objetivo bem definido: representar o Canadá nos Jogos Olímpicos.

Aos 14 anos, já era ginasta da seleção nacional canadiana e tudo indicava que estava no caminho certo. Mas, a 15 de julho de 2008, um treino aparentemente normal mudou-lhe a vida para sempre.

Numa entrevista exclusiva à revista People, Taylor recorda que o treinador lhe apresentou um exercício que nunca tinha visto. Apesar de ter demonstrado várias vezes que não se sentia confortável para o executar, acabou por confiar na experiência do treinador. À segunda tentativa, caiu de cabeça na barra e sofreu uma grave lesão na medula espinal.

Ainda consciente, percebeu de imediato que algo estava errado. Tentou levantar-se, mas o corpo não respondia. Pouco depois foi transportada para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. O diagnóstico foi devastador: dificilmente voltaria a andar. Na altura, tinha apenas 14 anos.

Seguiram-se 19 meses intensos de reabilitação, fisioterapia e uma luta constante para recuperar a maior autonomia possível. Taylor conta à People que encarou cada sessão de fisioterapia como se fosse mais um treino de alta competição. No entanto, admite que reconstruir a identidade foi bem mais difícil do que recuperar fisicamente. "Durante muitos anos fui a 'Taylor, a ginasta'. Tive de descobrir quem era sem esse sonho", explica à publicação norte-americana.

Nesse percurso, o apoio da família foi determinante. A mãe chegou mesmo a antecipar a reforma para cuidar da filha e construiu uma casa totalmente adaptada às suas novas necessidades.

A tragédia que se transformou numa missão

Mais de uma década depois do acidente, Taylor Lindsay-Noel encontrou um novo propósito. Criou a página Access by Tay, onde partilha vídeos sobre acessibilidade em restaurantes, hotéis, atrações e espaços públicos, mostrando, de forma prática, aquilo que muitas pessoas sem deficiência raramente pensam antes de sair de casa.

Atualmente, soma perto de 100 mil seguidores no Instagram e mais de 160 mil no TikTok, onde a sua missão é simples: "Contribuir para um Mundo mais inclusivo", diz na sua biografia das redes sociais.

Os seus conteúdos acabam por ser úteis não apenas para pessoas em cadeira de rodas, mas também para idosos, pais com carrinhos de bebé e qualquer pessoa com mobilidade reduzida.

Segundo contou à mesma publicação norte-americana, uma das mensagens que mais a marcou foi a de uma mulher que, após uma lesão medular, desenvolveu agorafobia e passou oito anos sem conseguir sair de casa. Depois de acompanhar os vídeos de Taylor, ganhou finalmente coragem para voltar a fazê-lo. "Perceber que alguém voltou a sair de casa por causa dos meus vídeos é algo impossível de descrever", afirmou.

Uma empreendedora reconhecida por Oprah

Além do trabalho nas redes sociais, Taylor é também fundadora da Cup of Té, uma marca de chás premium que reúne infusões selecionadas de várias partes do mundo.

O projeto foi distinguido por duas vezes na prestigiada lista Oprah's Favorite Things, reconhecimento que ajudou a dar ainda mais visibilidade ao seu percurso enquanto empreendedora.

Hoje, Taylor Lindsay-Noel continua a provar que uma tragédia não precisa de definir uma vida. O sonho de subir ao pódio olímpico ficou para trás, mas deu lugar a outro: tornar o mundo mais acessível e ajudar milhares de pessoas a sentirem-se incluídas. Porque, como resumiu na entrevista que está a emocionar o Mundo, "há muita vida depois da tragédia".



