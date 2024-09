Parar de ressonar: pratique esta técnica japonesa antes de ir dormir todos os dias

Os japoneses utilizam uma técnica ancestral que tem mostrado ser eficaz para ajudar a reduzir os episódios de ronco durante a noite, um problema que pode comprometer a qualidade do sono. O descanso é um dos momentos mais relevantes do dia e, para que seja verdadeiramente reparador, deve ocorrer num ambiente calmo, silencioso e confortável.

Quando não se consegue um sono adequado, com uma boa qualidade e sem interrupções, isso pode afetar a saúde, uma vez que durante o dia é difícil manter o nível de energia e concentração. Ressonar não perturba só quem partilha o quarto consigo, como também provoca interrupções no sono de quem ressona, o que pode ter um impacto negativo na memória e nas capacidades cognitivas.

Este fenómeno é causado por diversos fatores, como a anatomia da boca e garganta, excesso de peso, alergias e consumo de álcool, todos contribuindo para a obstrução das vias respiratórias e gerando o ruído a que chamamos ressonar. No entanto, uma técnica partilhada pelo especialista em medicina alternativa japonesa Takashi Ashaishi, e que se foca em fortalecer os músculos envolvidos no processo de ressonar, pode ajudar a reduzir este problema gradualmente, como escreve um artigo do jornal La Nacion.

A técnica consiste em praticar alguns exercícios simples:

Levantar a cabeça num ângulo de 45 graus

Mover a língua em círculos ao redor da boca (passando pelos dentes) 20 vezes num sentido e depois repetir no outro.

Mover a língua para fora e para dentro da boca 10 vezes enquanto a cabeça segue a mesma inclinação.

Como em qualquer exercício, a regularidade é fundamental para alcançar resultados. Contudo, é importante salientar que esta técnica não substitui tratamentos médicos convencionais, devendo sempre ser consultado um profissional de saúde antes de iniciar qualquer mudança na rotina de tratamento dos roncos.