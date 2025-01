Paredes brancas encardidas? Estes 4 métodos de limpeza vão deixá-las como se estivessem pintadas de fresco

É muito comum que, ao colocarmos ou arrastarmos móveis, quadros, ou até mesmo ao passarmos com uma camisola junto à parede sem darmos conta, acabemos por influenciar o aspeto das paredes brancas das nossas casas. Certamente já reparou que algumas zonas das suas paredes têm manchas e riscos, o que é perfeitamente normal.

O site The Spruce partilhou algumas dicas essenciais para manter as suas paredes brancas como novas. É mais fácil do que imagina, com alguns truques simples e produtos que provavelmente já tem em casa.

Como remover manchas, riscos de lápis ou dedadas - 4 métodos essenciais

Idealmente, as paredes brancas devem ser limpas pelo menos duas vezes por ano. O primeiro passo é remover o pó com um pano de microfibra ou um espanador. Para a limpeza geral, existem várias opções eficazes:

Água morna e detergente da loiça é uma excelente opção para pequenas sujidades. Basta humedecer uma esponja macia na solução e limpar as paredes com movimentos suaves, enxaguando a esponja regularmente. Outra alternativa é o limpa-tudo, ideal para sujidades mais pegajosas, como salpicos de comida ou bebida. Aplique o produto num pano de microfibra e limpe a área afetada.

Para manchas mais difíceis, como riscos de lápis ou dedadas, pode recorrer a soluções caseiras. O uso de bicarbonato de sódio e água é um excelente removedor de manchas natural. Aplique essa 'pasta' na mancha, deixe atuar por alguns minutos e limpe com um pano húmido. Para manchas particularmente persistentes, experimente adicionar vinagre à pasta de bicarbonato de sódio.

As esponjas de melamina, como a Esponja Mágica, são verdadeiros aliados na remoção de manchas difíceis. Humedeça a esponja e limpe suavemente a área afetada. Tenha cuidado em paredes com acabamento brilhante ou semibrilhante, pois a esponja pode deixar marcas se for utilizada com muita pressão.

Para manter as suas paredes brancas limpas por mais tempo, adote algumas práticas preventivas. Limpe as manchas assim que as notar, aspire regularmente para evitar a acumulação de pó e limpe os ventiladores de teto para evitar que o pó se espalhe pelas paredes. Em casas com crianças ou animais de estimação, a limpeza regular deve ser ainda mais frequente.

Assim, ao seguir todas estas dicas, as suas paredes brancas, mesmo que estejam encardidas, voltarão a ficar como novas.