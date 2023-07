Vai nascer um novo lar residencial em Paredes

A Casa do Povo de Bitarães, em Paredes, vai construir um lar residencial para 36 idosos, com serviço de apoio domiciliário para 40 utentes, informou hoje a câmara municipal.

Trata-se, segundo a autarquia do distrito do Porto, de uma empreitada de cerca de 2,5 milhões de euros, com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A câmara municipal apoia tecnicamente a obra, nomeadamente através do licenciamento das especialidades, arquitetura e projeto de execução, representando um investimento de 50 mil euros.

O prazo de execução da empreitada é de 24 meses.