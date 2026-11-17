Há sapatos que não precisam de grandes explicações. Basta olhar para eles para perceber que vieram baralhar as regras e, quem sabe, tornar os dias mais confortáveis. É precisamente o caso deste modelo da Parfois, que vive algures entre umas botas, umas Birckenstock de inverno e uns chinelos de pelo.

Com uma silhueta descontraída, acabamento de efeito camurça e um tom castanho que combina facilmente com os essenciais do guarda-roupa, estes sapatos têm aquele ar acolhedor que imediatamente nos faz pensar nos dias frios. E custam 29.90 euros. O interior forrado com efeito pelo reforça essa sensação de conforto, enquanto a biqueira arredondada e o calcanhar aberto lhes dão uma identidade muito própria.

Mas há mais. O detalhe entrançado em tons contrastantes que contorna a abertura acrescenta textura e personalidade, afastando-os da imagem de uns simples chinelos de casa. Já a plataforma, com sola em EVA, dá-lhes alguma altura sem comprometer a leveza e a flexibilidade. O resultado é um modelo que parece ter ido buscar o melhor de vários mundos.

E talvez seja precisamente essa mistura que os torna tão interessantes. Têm o lado prático de uns chinelos, a presença de umas socas e o aconchego que associamos às botas de inverno. São descontraídos, mas não passam despercebidos; confortáveis, mas com detalhes suficientes para dar outra vida a um conjunto simples.

Imagine-os com umas calças de ganga de corte direito, umas meias de malha à vista e uma camisola oversized. Ou com umas calças largas e um casaco comprido para aqueles dias em que queremos sair de casa sem abdicar da sensação de conforto. Também funcionam com coordenados mais minimalistas, precisamente porque a sua forma e textura já fazem parte do look.