Fãs de bricolage: há novas ferramentas incríveis a chegar ao Lidl com preços óptimos

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Se tem aquela reparação em casa que está sempre a ser adiada ou gosta de ter ferramentas à mão para pequenos projetos de bricolage, vale a pena espreitar a nova vaga de produtos Parkside que chega às lojas Lidl.

A seleção inclui desde acessórios e ferramentas manuais até equipamentos elétricos, organização para a oficina e vestuário de trabalho. Entre os artigos disponíveis encontram-se ainda alguns modelos da gama Parkside Performance, direcionada para quem procura ferramentas com características mais avançadas.

A oferta não chega toda ao mesmo tempo: há produtos disponíveis já esta semana e outros previstos para os primeiros dias de outubro. Eis alguns dos artigos que mais se destacam.

Para quem gosta de ter as ferramentas certas à mão

Entre os produtos disponíveis de 21 a 27 de setembro encontra-se o conjunto de chave dinamométrica, que inclui barra de extensão e três chaves de caixa. O conjunto custa 19,99 euros.

Também nesta vaga surge a aparafusadora de impacto de 20 V com bateria, por 69,99 euros. É um dos equipamentos que integra a seleção Parkside e pode interessar sobretudo a quem já tem trabalhos de bricolage ou manutenção automóvel pela frente.

Há ainda pontas para aparafusadora de impacto, por 9,99 euros, e discos para rebarbadora, por 3,99 euros, estes últimos disponíveis entre 25 e 27 de setembro.

Uma câmara para chegar onde os olhos não chegam

Entre os produtos previstos para 2 a 4 de outubro está também uma câmara endoscópica, por 49,99 euros.

O equipamento é apresentado pela marca como uma ferramenta de inspeção e pode ser particularmente útil em situações em que é difícil observar diretamente determinadas zonas.

Na mesma vaga aparecem ainda um medidor laser com fita métrica, por 19,99 euros, um conjunto de chaves de fendas e roquete, por 6,99 euros, e um carrinho de transporte dobrável, por 11,99 euros.

Há também soluções para organizar a oficina

A nova seleção não se limita às ferramentas propriamente ditas. Para quem tem uma garagem, arrecadação ou espaço de trabalho em casa, há também uma estante metálica de três níveis, por 29,99 euros.

Entre os restantes artigos encontram-se um balde para cinza, por 9,99 euros, um balde em PP reciclado, por 2,99 euros, e uma tinta para chão de garagem, entre outros produtos.

Para quem trabalha regularmente em casa ou no jardim, há ainda vestuário de trabalho, como calças de trabalho para senhora, por 14,99 euros, e meias de trabalho, com cinco pares por 4,99 euros.

E onde entra a Parkside Performance?

A gama Parkside Performance aparece integrada nesta seleção de bricolage e é uma das linhas a ter em atenção por quem procura ferramentas para utilização mais exigente.

A própria Parkside apresenta esta gama como uma das suas linhas de ferramentas, ao lado de uma oferta que inclui equipamentos para aparafusar, serrar, pintar, trabalhar no jardim e realizar diferentes projetos domésticos.

Para quem já tem ferramentas da marca, a questão da compatibilidade entre equipamentos e baterias pode ser particularmente relevante. Antes de comprar, vale por isso a pena confirmar as características de cada ferramenta e perceber se é compatível com as baterias que já tem em casa.

No caso desta seleção, é também importante confirmar a data de disponibilidade do artigo pretendido: enquanto alguns produtos chegam às lojas esta semana, outros só estarão disponíveis no início de outubro.

Os preços e datas indicados correspondem à informação disponibilizada pelo Lidl para esta campanha e podem estar sujeitos à disponibilidade em loja.