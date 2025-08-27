Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses

Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa

Entre críticas em redes sociais e comentários em sites de viagens, o Aquapark Fratelli recebe elogios praticamente unânimes. A diversão é garantida, mesmo para adultos, que podem por algumas horas voltar a sentir-se crianças, a saltar, escorregar e rir entre amigos ou com os filhos.

O parque consiste num conjunto de atrações insufláveis instaladas sobre as águas da Barragem de Queimadela, em Fafe, e rapidamente se tornou uma das atrações mais procuradas da região. Os visitantes encontram escorregas, catapultas, trampolins, pirâmides de altura e áreas de escalada, todos fabricados em material insuflável de alta qualidade, garantindo segurança. As quedas são seguras, e todos os utilizadores usam colete de salvamento.

A localização acrescenta um charme extra: rodeado por um cenário natural deslumbrante, passar o dia aqui é uma experiência que combina aventura aquática com contacto com a natureza.

As avaliações refletem esta experiência positiva. No Tripadvisor, o parque tem notas máximas, com visitantes a elogiar a combinação de diversão e ambiente natural. «Super divertido em paisagem natural fantástica», escreveu uma visitante. Outro comentário destaca: «Recomendado! São 30 minutos de pura diversão, especialmente com crianças». A temperatura agradável da água da barragem é também mencionada como fator que torna as quedas ainda mais prazerosas.

Quanto aos preços, uma sessão nos insufláveis custa 6 euros por 30 minutos e 10 euros por uma hora. Há ainda a opção de alugar gaivotas, com ou sem escorrega:

Gaivotas com escorrega (até quatro pessoas): 15 euros por 30 minutos ou 25 euros por uma hora.

Gaivotas sem escorrega (até três pessoas, dois adultos e uma criança): 8 euros por 30 minutos ou 12 euros por uma hora — ideal para passeios mais calmos na barragem.

Para quem prefere outras atividades, também estão disponíveis pranchas de Stand-Up Paddle, por 7 euros para 30 minutos e 10 euros para uma hora.