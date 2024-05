Esta praia fluvial portuguesa tem uma ilha de piratas, insufláveis e parque aquático

Conheça este parque aquático de montanha localizado no norte do país

À procura de um programa diferente para os dias quentes que não seja a clássica praia? Portugal tem várias opções de lazer perfeitas para o verão. Em Outeiro da Cabeça Campelos, em Torres Vedras, está um parque aquático que promete muita aventura e entretenimento ao ar livre e num ambiente natural. Falamos da Lagoa do Falcão.

Se está a achar que este é mais um espaço cheio de piscinas e escorregas, desengane-se. A lagoa é o palco central e a grande maioria das atividades são feitas ou nesta piscina natural ou em seu redor. E há opções que vão das mais radicais às mais tranquilas, para agradar a todos

Um dia no Parque Aquático Lagoa do Falcão é sinónimo de muitos saltos nos insufláveis aquáticos, treinos de arco e flecha, experimentar o stand-up paddle no meio da lagoa ou até fazer canoagem. Mas há ainda outros programas.

A ilha Pirata que se ergue no meio da lagoa tem um tesouro escondido. Para se lá chegar, tem de se descobrir as pistas espalhadas pelo parque e encontrar a chave do tesouro. Depois é apanhar a jangada e ir abrir a Arca do Tesouro. Dentro do barco dos piratas é possível fazer um minicircuito de arborismo.

Para os fãs de adrenalina, é possível descer no slide com mais de 200 metros de comprimento, uma atividade que promete deixar muitas memórias.

Depois de tanta diversão (ou até antes), dá para descansar na praia fluvial da lagoa.

O Parque Aquático Lagoa do Falcão está aberto de junho a setembro entre as 10h e as 19h, todos os dias da semana. Nos restantes meses, é só possível ir lá ao fim de semana ou com reserva prévia para grupos mínimos de 10 pessoas.

O bilhete inteiro para o dia custa 27 euros para adultos e 21 euros para crianças e sénior. Há ainda a opção do bilhete familiar – pai, mãe e uma criança até aos 10 anos – que custa 70 euros. É de alertar que estes bilhetes não incluem a participação em algumas atividades.