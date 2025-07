Alerta fãs de parques aquáticos: um dos melhores mundo fica em Espanha

Com a chegada do verão, muitos optam por rumar às praias ou piscinas para enfrentar os dias mais quentes. No entanto, para quem procura emoções fortes e sente que o mar não oferece adrenalina suficiente, os parques aquáticos tornam-se uma alternativa irresistível. E um dos melhores do mundo está mesmo aqui ao lado, em Espanha.

Falamos do Siam Park, situado em Tenerife, que, segundo o site El Español, justifica plenamente a visita. Este é o maior parque aquático de Espanha e tem sido repetidamente eleito como o melhor do mundo pelo TripAdvisor. Desde a sua abertura em 2008, já acolheu mais de 12 milhões de visitantes.

Mas o Siam Park é muito mais do que um simples conjunto de escorregas e piscinas. Ao entrar, os visitantes são transportados para um cenário que recria um país asiático, repleto de vegetação exuberante, edifícios imponentes e escorregas gigantes que proporcionam momentos de pura adrenalina. Para os que preferem experiências mais tranquilas ou viajam com crianças, há também zonas dedicadas ao relaxamento e ao público infantil.

Entre as atrações pensadas para toda a família destacam-se o Naga Racer, o Swasdee e as Jungle Snakes. Os mais pequenos têm à sua disposição a Lost City, uma área exclusivamente infantil, com torres, cascatas, escorregas e redes. Para quem procura um ambiente mais sereno, o Wave Palace, com água a 24°C, e a Coco Beach oferecem momentos de descontração.

Para os mais aventureiros, o parque apresenta oito atrações radicais. Entre elas, o Saifa, um escorrega com curvas de 360 graus e uma altura de 82 metros, e o Dragão, que proporciona uma sensação de gravidade zero numa descida vertical. Há ainda o Tower of Power, com uma queda de 28 metros que permite atingir os 80 km/h, e o Singha, uma montanha-russa aquática com 14 mudanças de direção e uma velocidade que pode chegar aos 18 metros por segundo.

Está disponível o passe SP All Inclusive, que garante acesso prioritário a certas atrações, refeições e bebidas incluídas, toalha e cacifo, com um custo de 151 euros. Todas as opções de bilhetes podem ser consultadas no site oficial do Siam Park.