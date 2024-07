Um dos melhores parques aquáticos do mundo fica em Espanha e é mesmo incrível

10 praias portuguesas com melhor classificação no Google Maps

Chega o verão e muita gente procura as praias e as piscinas para passar os dias de maior calor. Para aqueles que gostam de mais aventura e para quem as ondas do mar não chegam, os parques aquáticos são muitas vezes o destino de eleição. E um dos melhores do mundo fica aqui bem perto, em Espanha.

Já ouviu falar do Siam Park? Este parque aquático está localizado em Tenerife e, de acordo com o site El Español, vale a viagem. Isto porque o Siam Park é o maior parque aquático de Espanha e já foi considerado por diversas vezes o melhor parque aquático do mundo de acordo com o TripAdvisor. Não é à toa que em 16 anos já recebeu mais de 12 milhões de pessoas.

Inaugurado em 2008, o Siam Park é muito mais do que apenas mais um espaço com uns quantos escorregas e piscinas de ondas. Entrar aqui é entrar numa recriação de um país asiático, com muita vegetação – bem cuidada -, grandes edifícios e gigantes escorregas que prometem muita adrenalina. Mas também há áreas de tranquilidade para quem dispensa a aventura e para os mais pequenos.

O escorrega Naga Racer, o Swasdee e as Jungle Snakes são perfeitos para toda a família. Para os mais pequenos, o espaço Lost City tem várias torres, cascatas, escorregas e redes só mesmo para crianças. Para um momento relaxante para todos, o Wave Palace com água a 24ºC e o Coco Beach são perfeitos.

Agora falemos nas atrações para os mais aventureiros. São oito ao todo e há desde escorregas com voltas de 360 graus e altura de 82 metros – como o Saifa – até à descida que promete uma sensação de zero gravidade com um túnel completamente na vertical – falamos do Dragão. Há ainda o Tower of Power que tem uma queda de 28 metros em que é possível atingir uma velocidade de 80 km/h ou o Singha, uma montanha-russa aquática com 14 mudanças de direção e em que se chega a andar a 18 metros por segundo.

Até 31 de agosto, há ainda um evento noturno a acontecer neste parque aquático de Tenerife: o Siam Night. Entre as 20h e as 00h, é possível andar nos escorregas, aproveitar as piscinas e ainda dançar muito ao som da música de um DJ.

O Siam Park está aberto 365 dias por ano, sendo que de 1 de maio a 29 de outubro recebe pessoas entre as 10h e as 18h, e entre 30 de outubro e 30 de abril, entre as 10h e as 17h.

Em relação aos bilhetes, o passe diário custa 42 euros para pessoas a partir de 11 anos e 20 euros para crianças entre os três e os 11 anos (quem comprar este bilhete, apenas tem acesso ao parque durante o dia).

Há ainda o passe SP All Inclusive que dá acesso preferencial a algumas atrações, consumo gratuito de comida e bebidas, uma toalha e um cacifo e custa 151 euros. Veja todas as modalidades de bilhetes no site do Siam Park.