Os parques aquáticos de montanha são raros e Portugal tem um dos maiores do mundo

Conheça este parque aquático de montanha localizado no norte do país

Se para uns, verão é sinónimo de praias, para outros, as piscinas têm muito mais encanto. Melhor ainda se for um parque aquático cheio de escorregas para os que gostam de sentir a adrenalina. E se acha que apenas a sul do país se encontram parques aquáticos, desengane-se. No Norte encontra-se o Parque Aquático de Amarante que tem particularidade de ser dos maiores parques aquáticos de montanha do mundo.

Com 30 anos de história, o Parque Aquático de Amarante está integrado no Tamega Club, um complexo turístico com mais de 44 mil metros quadrados com casas de turismo rural, ginásio, espaço para eventos e piscina de ondas. É um ponto a visitar – tem-no sido desde a sua abertura – graças a uma oferta extensa e variada de escorregas e piscinas que agrada tanto a crianças como a adultos.

Se é daquelas pessoas que não gosta de muita adrenalina, este parque aquático de montanha tem várias piscinas ao ar livre, entre elas uma com cascata e outra com ondas. É nesta última que se realizam diariamente Festas de Espuma muito divertidas.

Se por outro lado, adora adrenalina e não diz que não a descer nem no escorrega mais radical, o Parque Aquático de Amarante também não desaponta, com os escorregas abertos das Pistas Rápidas, o de 95 metros do Aquatube ou o Compact Slide que é o mais rápido e que tem um percurso de 94 metros totalmente aberto. E estes não são os únicos, há mais.

Para quem quer levar os mais pequenos até aqui, a oferta é também variada, com piscinas para crianças, escorregas pequenos e zonas cheias de cores e com jatos de água que vão arrancar muitas gargalhadas aos miúdos. Há também uma área verde muito grande, perfeita para relaxar em família.

O Parque Aquático de Amarante costuma abrir a 31 de maio e recebe pessoas até 17 de setembro.

Os bilhetes podem ser comprados online ou na bilheteira local. Se optar por comprar online, os preços são dinâmicos e começam nos 9,95 euros para crianças dos 5 anos 11 anos e para pessoas com mais de 65 anos. Dos 12 anos aos 64 anos, o preço é a partir de 14,95 euros, se for online. Para quem preferir comprar no local, para crianças e maiores de 65 anos é 16,90 e para adultos 25 euros. A entrada é gratuita até aos 4 anos.

Fique a conhecer na galeria este parque de montanha e veja se não vale a pena ficar a conhecê-lo ao vivo este verão.