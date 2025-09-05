Slide, descer em cascatas e muito mais: este parque português é perfeito para viver uma aventura em família ou com amigos

Já ouviu falar de canyoning, a atividade desportiva que consiste em descer a pé e a nado linhas de água com elevado declive em regiões de montanha? Parece um verdadeiro desporto radical – e de certa forma é -, mas agora pode ser praticado num ambiente seguro graças a um parque de aventura localizado no Norte de Portugal: o Pena Aventura.

O Canyoning Park é uma das mais recentes atrações do parque e convida a descer um rio por entre lagoas, cascatas e zonas rochosas, com saltos, escorregas naturais e até rapel. Existem dois percursos disponíveis: um mais fácil, acessível a partir dos 8 anos, e outro de dificuldade média, para participantes com mais de 12 anos. Em ambos os casos é essencial saber nadar e ter alguma condição física.

Os preços variam conforme o nível escolhido: o Canyoning Fun Park (sem rapel) custa 15 euros por pessoa, enquanto o Canyoning Active Park (com maior desafio) custa 22 euros.

O Pena Aventura estende-se por 16 hectares e oferece muito mais do que atividades de rio. Para quem gosta de emoções fortes, há o Fantasticable – um cabo de 1539 metros que permite “voar” a 150 metros do chão a velocidades até 130 km/h – e a Big Tower, onde é possível saltar no ar e cair num colchão gigante. O parque conta ainda com paintball, rafting, slide, escalada e muito mais.

Já para os que preferem um programa mais tranquilo, há stand-up paddle, minigolfe, percursos pedestres e passeios de bicicleta elétrica. Pode consultar os preços aqui.