Facebook Instagram
Viagens

Jornalistas estrangeiros destacam parque temático português: "um dos melhores da Europa"

Parque temático português é referido como um dos melhores destinos de entretenimento do sul da Europa. Segundo a publicação, "não é um parque de diversões qualquer
IOL
Há 1h e 25min
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal

O jornal espanhol Huelva Información destacou um parque temático português como um dos melhores destinos de entretenimento do sul da Europa. Segundo a publicação, "não é um parque de diversões qualquer. Tornou-se um destino de entretenimento de referência no sul da Europa graças à sua abordagem única, que combina atrações mecânicas, espetáculos de animais e divertidas atividades aquáticas”.

O artigo sublinha ainda que, “ao contrário de outros complexos semelhantes, este local único em Portugal aposta numa fórmula que combina diversão e aprendizagem, com o objetivo de consciencializar para a proteção ambiental”.

Já adivinhou a que parque se referem?  Falam do Zoomarine, localizado em Albufeira. “A apenas uma hora de Huelva” (de onde é o jornal que contém o artigo), o parque oferece experiências variadas para todas as idades. Como pode ler-se no artigo, “o Zoomarine oferece experiências infinitas: de escorregas e piscinas a encontros emocionantes com golfinhos, focas e aves exóticas. O parque também conta com um borboletário e outras surpresas que o tornam um lugar mágico e inesquecível para crianças e adultos”.

Reconhecimento internacional

O jornal espanhol lembra que o Zoomarine já foi distinguido várias vezes, frisando: “O seu esforço constante para inovar e oferecer experiências de primeira classe já lhe rendeu inúmeros prémios. Nos Portugal Travel Awards 2025, foi eleito o Melhor Parque Temático e de Diversões pela oitava vez”.

Desde a inauguração, em 1991, “já recebeu mais de 15 milhões de visitantes, consolidando-se como um dos destinos de lazer mais importantes da Península Ibérica”.

O artigo lembra que o parque promove “projetos de educação e sensibilização ambiental, limpezas de praias, campanhas de reflorestamento e programas de recuperação e libertação de espécies marinhas nos seus centros de reabilitação”.

Além disso, a publicação recorda que “graças a este trabalho, o parque recebeu diversos prêmios e certificações internacionais. Uma das mais notáveis é a acreditação Global Humane, que mantém desde 2018 e que garante o cumprimento dos mais elevados padrões de segurança e bem-estar animal”.

Novidades de 2025

Entre as atrações de 2025, o jornal destaca: “Upbeat, um espetáculo vibrante de música, dança e luzes que envolve o público numa experiência sensorial repleta de energia positiva” e também “o cinema 4D, que combina imagens em movimento com efeitos especiais para uma viagem inesquecível”.

Outro ponto em destaque é “o passeio aquático do Iguaçu, um passeio numa jangada de madeira inspirada nas impressionantes cataratas com o mesmo nome”. Claro que não ficam de fora as atrações mais clássicas, como “Pirates Bay, Jurassic River, Cocos River, Quetzal e o refrescante AquaSplash”. E, como realça o artigo espanhol, “seus famosos programas Dolphin Emotions, onde os visitantes podem interagir com golfinhos sob a supervisão de especialistas, enquanto aprendem sobre a importância de proteger a vida marinha”.

RELACIONADOS
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses
Alerta fãs de parques aquáticos: um dos melhores mundo fica em Espanha
Parece um parque aquático mas fica no jardim de uma cidade portuguesa
Mais Vistos
00:01:14
Novo Dia
Criança de 3 anos ferida no descarrilamento perdeu o pai e a mãe está grávida e internada: «Começou a chorar, a gritar, agarrou-se às pernas de alguém e não largou mais essa pessoa. Era um agente da PSP»
tvi
00:03:04
Big Brother
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
tvi
00:23:33
Big Brother
Mais inteligente que Catarina Miranda? Jéssica faz pedido após sabotagem da prova
tvi
00:04:04
Big Brother
Catarina Miranda sabota a prova e mente à boca cheia ao ser confrontada
tvi
Destaques IOL
Parque de diversões
Jornalistas estrangeiros destacam parque temático português: "um dos melhores da Europa"
Imprensa espanhola
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses
gordura visceral
Estudo concluiu que esta molécula "derrete" a gordura visceral e melhora a qualidade do sono
Calçado
Da Seaside à Parfois: os sapatos e botas perfeitos para a transição do verão para o outono
Mais Lidas
Elevador da Glória tragédia
O pai morreu no Elevador da Glória, a mãe ficou em estado grave, a criança ficou ferida - tem 3 anos, não larga o polícia que a salvou
cnn
Big Brother
«Não estava a trabalhar». Em choque, ex-concorrente do Secret Story esclarece que 'escapou' à tragédia em Lisboa
tvi
Elevador da glória
Funcionários da Santa Casa da Misericórdia entre as vítimas do acidente em Lisboa
cnn
Elevador da Glória
"Fomos todos a correr para ajudar as pessoas, que depois se abraçavam a nós. Às tantas veio um menino a pedir colo"
cnn
Elevador da Glória
Elevador da Glória. Menino de três anos fora de perigo, mãe foi operada e está estável
cnn
Elevador da Glória
15 mortos em descarrilamento no Elevador da Glória. 18 feridos: 5 em estado grave, 13 ligeiros (incluindo uma criança de 3 anos). Decretado luto nacional
cnn