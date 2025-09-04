Jornalistas estrangeiros destacam parque temático português: "um dos melhores da Europa"

O jornal espanhol Huelva Información destacou um parque temático português como um dos melhores destinos de entretenimento do sul da Europa. Segundo a publicação, "não é um parque de diversões qualquer. Tornou-se um destino de entretenimento de referência no sul da Europa graças à sua abordagem única, que combina atrações mecânicas, espetáculos de animais e divertidas atividades aquáticas”.

O artigo sublinha ainda que, “ao contrário de outros complexos semelhantes, este local único em Portugal aposta numa fórmula que combina diversão e aprendizagem, com o objetivo de consciencializar para a proteção ambiental”.

Já adivinhou a que parque se referem? Falam do Zoomarine, localizado em Albufeira. “A apenas uma hora de Huelva” (de onde é o jornal que contém o artigo), o parque oferece experiências variadas para todas as idades. Como pode ler-se no artigo, “o Zoomarine oferece experiências infinitas: de escorregas e piscinas a encontros emocionantes com golfinhos, focas e aves exóticas. O parque também conta com um borboletário e outras surpresas que o tornam um lugar mágico e inesquecível para crianças e adultos”.

Reconhecimento internacional

O jornal espanhol lembra que o Zoomarine já foi distinguido várias vezes, frisando: “O seu esforço constante para inovar e oferecer experiências de primeira classe já lhe rendeu inúmeros prémios. Nos Portugal Travel Awards 2025, foi eleito o Melhor Parque Temático e de Diversões pela oitava vez”.

Desde a inauguração, em 1991, “já recebeu mais de 15 milhões de visitantes, consolidando-se como um dos destinos de lazer mais importantes da Península Ibérica”.

O artigo lembra que o parque promove “projetos de educação e sensibilização ambiental, limpezas de praias, campanhas de reflorestamento e programas de recuperação e libertação de espécies marinhas nos seus centros de reabilitação”.

Além disso, a publicação recorda que “graças a este trabalho, o parque recebeu diversos prêmios e certificações internacionais. Uma das mais notáveis é a acreditação Global Humane, que mantém desde 2018 e que garante o cumprimento dos mais elevados padrões de segurança e bem-estar animal”.

Novidades de 2025

Entre as atrações de 2025, o jornal destaca: “Upbeat, um espetáculo vibrante de música, dança e luzes que envolve o público numa experiência sensorial repleta de energia positiva” e também “o cinema 4D, que combina imagens em movimento com efeitos especiais para uma viagem inesquecível”.

Outro ponto em destaque é “o passeio aquático do Iguaçu, um passeio numa jangada de madeira inspirada nas impressionantes cataratas com o mesmo nome”. Claro que não ficam de fora as atrações mais clássicas, como “Pirates Bay, Jurassic River, Cocos River, Quetzal e o refrescante AquaSplash”. E, como realça o artigo espanhol, “seus famosos programas Dolphin Emotions, onde os visitantes podem interagir com golfinhos sob a supervisão de especialistas, enquanto aprendem sobre a importância de proteger a vida marinha”.