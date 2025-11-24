Fã de parques de Natal? Este fica a pouco mais de uma hora de Lisboa e tem tudo

Esqueça o vermelho e verde: estas são as cores do Natal 2025

O Parque dos Sonhos de Natal volta ao Parque Municipal da Chamusca, no Ribatejo, a cerca de 1h20 de Lisboa. Confirmado pela Câmara Municipal, o evento decorre entre 12 e 21 de dezembro e promete encantar visitantes de todas as idades com atrações como pista de gelo, comboio de Natal, roda-gigante e a tradicional casinha do Pai Natal.

O parque inclui ainda animação de rua, desfiles, espetáculos e personagens natalícias. Os visitantes podem explorar um mercadinho de Natal com produtos locais e lembranças, enquanto à noite a iluminação transforma o espaço num percurso mágico de luz e cor.

A iniciativa é pensada para famílias e visitantes de todas as idades, oferecendo um espaço seguro e acessível, com várias opções de entretenimento, compras e experiências de Natal num único local.

Veja este vídeo da edição de 2024 e sinta o ambiente de Natal!