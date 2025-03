Vai chover sem parar! E este parque infantil coberto gratuito salva-nos a vida

O parque infantil e juvenil coberto da Quinta de Santo António , em Lisboa, é uma alternativa gratuita para crianças e adolescentes brincarem em segurança, independentemente do clima

Nos dias de sol, é fácil encontrar programas económicos para fazer com as crianças: um passeio no parque, um piquenique junto ao mar ou até uma ida ao jardim do bairro. Mas quando a chuva aperta, as opções parecem diminuir e, muitas vezes, ficar em casa torna-se o único plano. Felizmente, há uma alternativa divertida e gratuita para entreter os mais novos: o parque infantil e juvenil coberto da Quinta de Santo António, em Lisboa.

Situado no Parque Urbano do Alto do Duque, em Monsanto, este espaço oferece um ambiente seguro e protegido para crianças e adolescentes, entre os 1 e os 16 anos, se divertirem independentemente do estado do tempo. Com cerca de 300 metros quadrados, o parque está dividido em quatro áreas distintas, organizadas por faixas etárias: primeira infância, pré-escolar, idade escolar e adolescentes. Entre os equipamentos disponíveis, destacam-se paredes de escalada, redes para trepar e escorregas, promovendo o exercício físico e a interação entre os mais novos.

"Absolutamente maravilhoso! Parque interno e externo, realmente limpo para algo que é de uso público, bonito e verde, ambiente realmente agradável!", pode ler-se numa das críticas no Google Maps. "Espaço limpo e agradável. Banheiros limpos", refere outro visitante.

Um espaço com história e uma nova vida

O local onde hoje se encontra este parque infantil coberto tem uma história marcante. No passado, albergava o Aquaparque do Restelo, um espaço de diversão aquática que acabou por encerrar nos anos 1990, após um trágico incidente. Durante mais de 25 anos, as infraestruturas permaneceram abandonadas, até que a Câmara Municipal de Lisboa decidiu reabilitar a área e dar-lhe um novo propósito. Assim, em 2021, nasceu o primeiro parque infantil coberto da cidade, transformando um espaço esquecido num ponto de encontro para famílias.

Muito mais do que um parque coberto

Se o tempo ajudar, os visitantes podem ainda explorar a zona envolvente, que conta com um parque infantil ao ar livre e uma clareira perfeita para momentos de lazer. A entrada no parque é gratuita, tornando esta uma opção acessível para todas as famílias.

Os horários de funcionamento variam consoante a época do ano:

De 21 de setembro a 20 de março → 9h às 18h (portões encerram às 17h30)

De 21 de março a 20 de setembro → 9h às 20h (portões encerram às 19h30)

