Lisboa tem um parque infantil coberto para os dias de chuva. É espaçoso e gratuito

Em dias de sol, é fácil encontrar programas não muito caros para fazer com as crianças. Uma volta num jardim, um piquenique à beira-mar ou até uma ida ao parque infantil do bairro são sempre boas opções que não pesam na carteira. No entanto, quando a chuva chega em força, parece que há pouco mais a fazer sem ser ficar em casa. Nós temos uma sugestão para ir em família: o parque infantil e juvenil coberto – Quinta de Santo António, em Lisboa.

É no Parque Urbano do Alto do Duque, em Monsanto, que se encontram estas instalações cobertas com vários equipamentos para os mais novos. Em tempos, a área pertenceu ao Aquaparque do Restelo que fechou depois de duas crianças terem perdido a vida nas piscinas nos anos 1990.

Depois de mais de 25 anos fechado, a Câmara de Lisboa resolveu dar uma nova vida aos edifícios e à zona envolvente e inaugurou o parque infantil e juvenil fechado, o primeiro coberto em Lisboa.

Foi em 2021 que o parque infantil abriu ao público pronto para proporcionar momentos de diversão a crianças e adolescentes, entre 1 e 16 anos. Com cerca de 300 metros quadrados, o parque infantil coberto está dividido em quatro áreas distintas, organizadas por classes etárias (primeira infância, pré-escolar, idade escolar e adolescentes).

No espaço, encontramos brinquedos inovadores que vão desde paredes de escalada, redes para trepar e escorregas.

Se visitar o espaço e estiver bom tempo, é ainda possível ir até ao parque infantil descoberto ou andar na zona de clareira.

A entrada no parque é gratuita. Entre 21 de setembro e 20 de março, fica aberto entre as 9h e as 18h (portões encerram às 17h30). Já entre 21 de março e 20 de setembro, está aberto entre as 9h e as 20 h (portões encerram às 19h30).