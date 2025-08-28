Facebook Instagram
Dicas

Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal

Não é a Disneyland, mas este parque temático em Portugal promete um dia de diversão, com montanhas-russas, carrosséis e piscinas de sonho para todas as idades.

IOL
Hoje às 14:02
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses

Se adora parques de diversão, há um destino no norte de Portugal que merece uma visita: a Magikland, em Penafiel. Com montanhas-russas, comboios, escorregas aquáticos e piscinas refrescantes, promete um dia completo de entretenimento para toda a família.

O parque abre as suas portas para receber aqueles que não dispensam a adrenalina dos carrosséis e a magia das diversões. Distribuído por uma área de sete hectares, a Magikland combina atrações para todas as idades com amplos espaços verdes, garantindo que todos possam aproveitar o dia com conforto.

O parque está organizado em seis zonas temáticas. Logo à entrada encontra-se África, onde é possível passear nos pequenos “carros” de Dakar, em aviões de carrossel ou nos carrinhos de choque da Sanzala. No Mundo da Confusão, destaque para o comboio, o elefante voador e os carrosséis com duendes. A Aldeia Medieval oferece vistas do parque a partir da roda gigante e ainda o Castelo Fantasma.

No Far-West, a diversão inclui um carrossel com água, ideal para se refrescar, e uma montanha-russa para os amantes de emoções fortes. Já no Refúgio dos Piratas, a atenção centra-se num barco gigante e nas lagoas circundantes. E estas são apenas algumas das muitas atrações disponíveis.

Além das diversões, a Magikland oferece várias piscinas e escorregas espalhados pelo parque, perfeitos para os dias quentes. Para refeições, o parque dispõe de bares e de um restaurante self-service, permitindo passar o dia sem sair do recinto.

O parque não funciona durante todo o ano, pelo que é recomendável consultar previamente o site para conhecer datas e horários de abertura. A entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos, enquanto os bilhetes para crianças dos 4 aos 12 anos custam 14 euros. Para maiores de 13 anos, o valor é de 22,50 euros. A Magikland aconselha a compra online dos bilhetes, evitando assim filas à entrada.

 

RELACIONADOS
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses
“Para repetir mil vezes”: o resort inspirado em piratas já abriu e tem conquistado muitas famílias
Como conseguir voos mais baratos? Estes três segredos são a resposta (e poucos conhecem)
Alerta fãs de parques aquáticos: um dos melhores mundo fica em Espanha
Casal de influencers partilha sugestão para passeios em família: um parque gratuito onde pode ver "bambis" de perto
Parece um parque aquático mas fica no jardim de uma cidade portuguesa
Mais Vistos
00:05:46
Big Brother
Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
tvi
00:03:03
Big Brother
Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada»
tvi
00:05:12
V+ Fama
Há mais uma estrela de Hollywood a viver em Portugal e tem sido visto em Lisboa ao lado do namorado
tvi
00:03:00
Big Brother
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
tvi
Destaques IOL
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Mais Lidas
Kelly Bailey
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Benfica
Benfica fecha a contratação de Sudakov
maisfutebol
Liga dos campeoes
Sorteio Champions: Benfica já conhece adversários da fase de liga
maisfutebol
UEFA
Ranking UEFA: Benfica atinge o top-10, Sporting sobe e FC Porto volta a descer
maisfutebol
Big Brother
Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças
tvi
Liga Conferencia
VÍDEO: Besiktas perde em casa e sai da Liga Conferência
maisfutebol