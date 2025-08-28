Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal

Se adora parques de diversão, há um destino no norte de Portugal que merece uma visita: a Magikland, em Penafiel. Com montanhas-russas, comboios, escorregas aquáticos e piscinas refrescantes, promete um dia completo de entretenimento para toda a família.

O parque abre as suas portas para receber aqueles que não dispensam a adrenalina dos carrosséis e a magia das diversões. Distribuído por uma área de sete hectares, a Magikland combina atrações para todas as idades com amplos espaços verdes, garantindo que todos possam aproveitar o dia com conforto.

O parque está organizado em seis zonas temáticas. Logo à entrada encontra-se África, onde é possível passear nos pequenos “carros” de Dakar, em aviões de carrossel ou nos carrinhos de choque da Sanzala. No Mundo da Confusão, destaque para o comboio, o elefante voador e os carrosséis com duendes. A Aldeia Medieval oferece vistas do parque a partir da roda gigante e ainda o Castelo Fantasma.

No Far-West, a diversão inclui um carrossel com água, ideal para se refrescar, e uma montanha-russa para os amantes de emoções fortes. Já no Refúgio dos Piratas, a atenção centra-se num barco gigante e nas lagoas circundantes. E estas são apenas algumas das muitas atrações disponíveis.

Além das diversões, a Magikland oferece várias piscinas e escorregas espalhados pelo parque, perfeitos para os dias quentes. Para refeições, o parque dispõe de bares e de um restaurante self-service, permitindo passar o dia sem sair do recinto.

O parque não funciona durante todo o ano, pelo que é recomendável consultar previamente o site para conhecer datas e horários de abertura. A entrada é gratuita para crianças até aos 2 anos, enquanto os bilhetes para crianças dos 4 aos 12 anos custam 14 euros. Para maiores de 13 anos, o valor é de 22,50 euros. A Magikland aconselha a compra online dos bilhetes, evitando assim filas à entrada.