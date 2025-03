Mais barato e mais perto do que a Disneyland: este parque temático é o sonho de qualquer família

Bem sabemos que a Disneyland Paris não está acessível a todas as carteiras. Mas há um parque temático mais perto, com voos diretos de menos de 2 horas de Portugal e com entradas mais acessíveis. Falamos do parque Magic Robin Hood, em Espanha, e já entrou na nossa lista de prioridades para este ano.

Situado em Alfaz del Pi, perto de Benidorm, este resort temático transporta os visitantes para a era medieval, repleto de coisas giras para fazer e que são diversão garantida para todas as idades.

Ao entrar no Magic Robin Hood, os visitantes são imediatamente envolvidos no universo do lendário Robin dos Bosques. Com uma arquitetura que recria a floresta de Sherwood e a vila de Nottingham, cada canto do resort é um lugar de fantasia e magia.

Aqui também se pode dormir e os alojamentos são inspirados no tema medieval, mas com o conforto de espaçosos quartos com terraço, ideais para relaxar depois de um dia cheio de aventuras.

O Magic Robin Hood distingue-se pelo seu gigantesco parque aquático, onde miúdos e graúdos podem divertir-se em piscinas temáticas, escorregas aquáticos e zonas interativas como o Waterplay Splash e a Dragon’s Race Lagoon. Mas as atrações não se ficam pela água. Para os mais aventureiros, há uma zona com circuitos de arborismo, escalada, tirolesa e até batalhas de laser tag.

E para os pequenos cavaleiros e princesas que adoram videojogos, o resort tem uma Game Experience Hall, equipada com tecnologia de realidade virtual, simuladores de Fórmula 1 e consolas de última geração como Nintendo, PlayStation e Xbox.

Enquanto os mais novos se divertem nas inúmeras atividades supervisionadas pelos funcionários do resort, os pais podem relaxar (sonho!) em áreas exclusivas para adultos, como o Lady Marian Spa e o Crusades Chill Out Lounge.

O resort conta ainda com bares temáticos e experiências gastronómicas que vão além do simples buffet. Com o pacote Ultra All-Inclusive, podemos usufruir de restaurantes temáticos como o Friar Tuck’s Inn (especializado em grelhados), o Robin Forest Café (com pratos americanos) e a Arrocería, onde se saboreiam os melhores arrozes típicos da região.

E para um toque extra de comodidade, existe um serviço de entrega de pizzas nas cabanas, disponível em qualquer horário.

Espetáculos e jantares temáticos que vão impressionar os míudos

Para tornar a estadia ainda mais especial, o Magic Robin Hood tem um programa de animação que inclui jantares medievais com duelos de cavaleiros, espetáculos de magia e eventos interativos com personagens da lenda de Robin Hood.

Quem viaja com o pacote Ultra All-Inclusive ainda recebe acesso gratuito a excursões para parques temáticos como o Terra Natura e o Aqua Natura, bem como descontos em experiências exclusivas, como patinagem no gelo e desafios de realidade virtual.

Comparado com uma viagem à Disneyland, o Magic Robin Hood Holiday Park oferece uma experiência igualmente mágica, mas a preços mais acessíveis e mais perto de Portugal.

A partir de Maio, há voos diretos para Alicante operados pela TAP, em viagens que duram menos de duas horas. Pesquise no Google Flights voos diretos Lisboa-Alicantes para encontrar as melhores datas e preços.