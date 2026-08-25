Gastaram milhares de euros a fazer uma aldeia grega no próprio jardim. E vai poder ser visitada

“Beleza indescritível”: a fotografia rara de Kina e Lili Caneças que mostra porque eram as musas dos anos 80 e 90

Georgina Rodríguez tem um negócio que poucos conhecem. Descobrimos o império de luxo que está a construir sem Cristiano Ronaldo

O que esta noiva portuguesa fez no seu casamento deixou todos incrédulos

Há 15 anos, ela nunca acreditaria que o amigo famoso viria a ser o pai da sua filha

Michael Scherrer tem 48 anos, é criador de conteúdos digitais e vive junto ao Lago de Constança, na Suíça. O seu jardim de casa está transformado num verdadeiro parque temático, com diferentes espaços inspirados em países, ideias e estações do ano, como relata o site suíço SWNS.

Michael adora construção e jardinagem e tem contado com a ajuda do irmão, Samuel, de 46 anos, que também ajuda a alimentar a conta de Instagram que mantêm juntos.

A construção mais recente é uma aldeia grega e só nesta foram gastos quase 12 mil euros. A aldeia grega ocupa apenas 225 metros quadrados, mas consegue ter rudas de pedra, construções caiadas de branco com portas azuis e até um bar.

“Porque é verão, sempre que entro lá sinto que fui transportado”, explicou Michael ao mesmo site. “Tentámos construir o bar de forma a ficarmos completamente envolvidos pela pequena aldeia e realmente parece que estamos lá”, diz.

No total, os irmãos já construíram cerca de 600 metros quadrados, de uma área total de 1.500 metros quadrados disponível para o projeto.O parque está aberto ao público?

Não. O mini parque temático é um jardim privado e não está aberto ao público para visitas espontâneas. Não existe bilheteira nem entrada livre.

Posso visitar o parque sem marcação?

Não. Não são permitidas visitas sem marcação. O parque só abre ocasionalmente para ocasiões especiais e para um número reduzido de visitantes.

Como posso ter acesso ao parque?

A melhor forma é fazer a pré-inscrição. Quem estiver inscrito será dos primeiros a saber quando abrirem as vendas para os próximos eventos.

Quando é que o parque abre?

O parque abre pontualmente, por ocasião de eventos especiais. As datas e condições de acesso são anunciadas antecipadamente.

Como posso saber quando há novos eventos?

Pode consultar os próximos eventos e fazer a pré-inscrição para receber informação quando as reservas forem abertas.