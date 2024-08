O tema deste parque temático é só para adultos (mas as crianças são bem-vindas)

Para os apreciadores de gin, dificilmente o nome Black Pig ser-lhes-á desconhecido. Afinal, trata-se de um gin português que é dos mais premiados na Europa. Mas mesmo para quem não aprecia esta bebida alcoólica, o Black Pig tem uma proposta muito interessante: um parque temático para adultos onde os mais pequenos também são bem-vindos.

A Vila do Gin, como é chamada, fica em pleno Alentejo, mais concretamente na Aldeia de Santo André, e é o sítio perfeito para criar memórias com família e amigos e para ficar a conhecer um pouco melhor a marca Black Pig.

Aqui, a bebida é rainha, mas faz-se mais do que apenas beber gin. Umas das atividades mais interessantes será a de visita à destilaria para se perceber como é que nasce o gin Black Pig.

Neste parque temático é ainda possível aprender a fazer o gin tónico perfeito num workshop de 45 minutos com um dos barmans do Black Pig. No final, além de poder provar a bebida que preparou, recebe também uma garrafa de gin Costa Alentejana e dois copos personalizados para levar para casa.

No meio da diversão e do passeio há tempo para relaxar - e beber -, havendo duas atividades que convidam, acima de tudo, a usar o paladar: a gin & petiscos e a degustação Black Pig. Na primeira, pode desfrutar do gin e de uma foccacia caseira deliciosa. No segundo, tem oportunidade de experimentar as duas referências da casa e perceber quais são as suas notas e composição.

Atividades para os mais novos

Aqui, pode experimentar o gin Black Pig, mas há muito mais atividades para se fazer. Para quem vai com crianças, a aventura passa pela quinta onde se pode fazer um trilho e encontrar pelo caminho porcos pretos, cabras anãs, burros e ovelhas, ou até brincar no parque infantil, um espaço com mais de 1000 m2 para os mais novos brincarem.

O Gin Safari foi também pensado para as crianças que visitam a Vila do Gin. Neste percurso feito numa espécie de comboio puxado por um trator fica-se a conhecer cada espécie de animal e botânicos presentes no parque temático.

É também possível partir à aventura dos trilhos do Black Pig. Além do da quinta, há ainda o trilho dos botânicos, onde se passa por entre medronheiros, sobreiros, alfarrobeiras e outros botânicos, e o trilho selvagem.

Por último, mas não menos importante, o Black Pig dá agora a oportunidade de se fazer arborismo e slide.

Preços e horários

A Vila do Gin está aberta todos os dias, sendo que de segunda a sexta pode ser visitada entre as 10h e as 22h e ao fim de semana entre as 10h e as 24h. Os horários de algumas atividades, como a visita à quinta ou o safari, variam e é recomendado que verifique quais são antes de ir até ao parque.

Em relação à entrada, os preços variam conforme as atividades a realizar, havendo também alguns packs, como para casal – custa 40 euros e inclui visita à destilaria, gin & petiscos e entrada na quinta -, e família – custa 55 euros e inclui duas crianças com mais de 6 anos; nesta modalidade há visita à quinta e safari, visita à destilaria e degustação de gins. Há ainda um pack Vila do Gin para duas pessoas que custa 60 euros e inclui a visita à destilaria, a degustação de gins, o gin & petiscos e entrada na quinta e safari.

Quem quiser fazer o workshop de bar, o valor é 65 euros e requer agendamento.