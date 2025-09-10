Facebook Instagram
Autêntico 'portal do tempo': há um novo parque temático em Portugal e é imersivo

Este parque temático convida-o a viajar no tempo e a descobrir criaturas que marcaram a história da Terra
IOL
Hoje às 12:05
Não diga já adeus ao verão: aproveite este parque português que é um sonho em família

A vila de Monsaraz conta agora com uma nova atração que promete encantar os miúdos. O Parque Temático Megafauna abriu portas e convida os visitantes a recuar milhões de anos no tempo, através de uma experiência imersiva dedicada ao mundo dos dinossauros.

No espaço podem ser encontradas mais de 30 espécies diferentes recriadas em tamanho real, proporcionando uma verdadeira viagem ao período pré-histórico. A visita inclui ainda um parque de escavações, onde é possível descobrir fósseis e vestígios que ajudam a compreender melhor a vida dos gigantes que habitaram a Terra.

Até ao final do verão, as visitas decorrem em horário noturno, entre as 21h30 e as 00h00, aproveitando o céu estrelado de Monsaraz como pano de fundo. A experiência é enriquecida por projeções, hologramas e até um “portal do tempo”, que transportam os visitantes para um ambiente interativo e envolvente. Já no outono, inverno e primavera, o parque passa a funcionar durante o dia, das 11h às 17h (até às 18h na Primavera).

Os bilhetes têm um custo de 15 euros para adultos e 10 euros para crianças entre os 5 e os 10 anos, sendo que os mais novos podem ainda participar nas atividades educativas preparadas para famílias e escolas.

Pode fazer a reserva através destes dois contactos telefónicos: 966155353 / 926866562

