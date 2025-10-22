Facebook Instagram
Mais barato do que a Disneyland, este parque temático na Europa é o plano perfeito de final do ano

Este parque temático transforma-se num verdadeiro conto de fadas na passagem de ano. É o plano ideal para comemorar o Ano Novo
Hoje às 11:31
Há um destino europeu que promete uma passagem de ano verdadeiramente mágica e, surpreendentemente, ainda pouco conhecido entre os turistas portugueses. Falamos do Efteling, o parque temático mais famoso dos Países Baixos, que nesta altura do ano se transforma num mundo de fantasia iluminado por milhares de luzes, perfeito para uma escapadinha diferente.

Situado no sul do país, o Efteling é conhecido pelas suas atrações inspiradas em contos de fadas, montanhas-russas, florestas encantadas e espetáculos únicos. Mas é na noite de 31 de dezembro que o parque ganha um brilho especial, com um programa pensado para famílias e grupos de amigos que querem dar as boas-vindas ao novo ano de forma inesquecível.

Durante a festa de passagem de ano, o parque encerra ao público geral às 18h00 e reabre às 19h00 para quem tem bilhete para o evento. O estacionamento está incluído e, à chegada, cada visitante recebe uma pulseira que dá direito a provar uma “oliebol”, o tradicional doce holandês de Ano Novo e uma bebida espumante, com ou sem álcool.

A contagem decrescente para a meia-noite acontece em dois locais mágicos, junto ao lago Aquanura e ao Gondoletta vijver, e culmina num impressionante espetáculo de fogo de artifício. As principais atrações do parque mantêm-se abertas até à 1h00 da manhã, permitindo continuar a diversão depois das doze badaladas.

Para quem quiser prolongar a experiência, o parque dispõe do Efteling Hotel, um alojamento temático que parece saído de um conto de fadas. Há também casas de férias em madeira, ideais para famílias, com pequeno-almoço incluído e a poucos minutos do parque.

Com luzes cintilantes, música, magia e um ambiente acolhedor, o Efteling é o plano ideal para celebrar o final do ano de forma diferente, longe das multidões, mas rodeado de encanto e diversão.

