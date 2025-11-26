Há um parque perfeito para soltar os cães que poucos lisboetas conhecem. E é enorme

Recentemente, a conta de Instagram @zeldamaria_ partilhou um vídeo que rapidamente captou a atenção de quem tem animais e procura espaços ao ar livre em Lisboa. O destaque foi dado ao Parque Verde de Carnide, um amplo espaço natural que se revela perfeito para passeios com o cão, momentos em família ou simplesmente para respirar longe da agitação da cidade. As imagens mostram relvados extensos, zonas com sombra ideais para descansar e um lago que acrescenta tranquilidade ao cenário. É daqueles lugares que merecem ficar guardados na lista para o próximo fim de semana.

O parque oferece uma zona de baloiços para as crianças se divertirem enquanto os adultos relaxam por perto, e espaço mais do que suficiente para os cães correrem à vontade. O lago torna o ambiente ainda mais agradável, criando aquele cenário perfeito para quem gosta de fotografar os passeios ou simplesmente aproveitar a paisagem. É o tipo de lugar que funciona tanto para quem quer fazer exercício como para quem prefere estender uma manta e aproveitar o dia sem pressas.

A @zeldamaria_ não se enganou ao recomendar este parque. Para quem tem cão e vive em Lisboa, encontrar um espaço verde amplo, seguro e acolhedor faz toda a diferença. O Parque Verde de Carnide reúne essas características e ainda oferece ambiente familiar, tornando-se uma opção a considerar para quem procura qualidade de vida no dia a dia. Vale a pena a visita — e o cão vai agradecer.

Veja o vídeo aqui: