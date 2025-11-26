Facebook Instagram
Dicas

Há um parque perfeito para soltar os cães que poucos lisboetas conhecem. E é enorme

A conta dedicada a animais partilhou o espaço verde que está a fazer sucesso em Lisboa.
IOL
Há 1h e 46min
"Podia ter sido uma criança": cães morrem eletrocutados em candeeiros de rua em Lisboa e Odivelas

Recentemente, a conta de Instagram @zeldamaria_ partilhou um vídeo que rapidamente captou a atenção de quem tem animais e procura espaços ao ar livre em Lisboa. O destaque foi dado ao Parque Verde de Carnide, um amplo espaço natural que se revela perfeito para passeios com o cão, momentos em família ou simplesmente para respirar longe da agitação da cidade. As imagens mostram relvados extensos, zonas com sombra ideais para descansar e um lago que acrescenta tranquilidade ao cenário. É daqueles lugares que merecem ficar guardados na lista para o próximo fim de semana.

O parque oferece uma zona de baloiços para as crianças se divertirem enquanto os adultos relaxam por perto, e espaço mais do que suficiente para os cães correrem à vontade. O lago torna o ambiente ainda mais agradável, criando aquele cenário perfeito para quem gosta de fotografar os passeios ou simplesmente aproveitar a paisagem. É o tipo de lugar que funciona tanto para quem quer fazer exercício como para quem prefere estender uma manta e aproveitar o dia sem pressas.

A @zeldamaria_ não se enganou ao recomendar este parque. Para quem tem cão e vive em Lisboa, encontrar um espaço verde amplo, seguro e acolhedor faz toda a diferença. O Parque Verde de Carnide reúne essas características e ainda oferece ambiente familiar, tornando-se uma opção a considerar para quem procura qualidade de vida no dia a dia. Vale a pena a visita — e o cão vai agradecer.

Veja o vídeo aqui:

RELACIONADOS
"Podia ter sido uma criança": cães morrem eletrocutados em candeeiros de rua em Lisboa e Odivelas
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Governo pergunta aos portugueses: já tem o cartão de identificação do seu animal?
"Foi uma compra fantástica, dormem tranquilos e quentinhos": a cama aquecida ideal para cães e gatos
Mais Vistos
00:01:44
Dois às 10
Bruno está arrependido de ter abandonado o «Secret Story 9»? Após desistência, afirma: «Quero aproveitar para dizer que…»
tvi
00:04:27
Dois às 10
Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável
tvi
00:01:30
Secret Story
Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos
tvi
00:01:54
Dois às 10
Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado
tvi
Destaques IOL
Secret story
OPINIÃO | O Top 10 que ninguém pediu (mas que cá está)  
Aldi
Boas notícias para quem mora na Amadora ou em Setúbal: abrem duas novas lojas Aldi gigantes
Como aquecer a casa
Sem aquecimentos suficientes em casa? Temos 10 truques para manter a casa quente
Animais
Deixa o seu cão lamber-lhe a cara? Uma veterinária explica o que realmente pode acontecer
Mais Lidas
Soraia sousa
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Cristina Ferreira
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País
Dois às 10
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
tvi
Natal
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
Piscinas interiores
Um dos melhores parques aquáticos interiores europeus fica em Portugal. E é um sonho
Dois às 10
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»
tvi