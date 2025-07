Casal de influencers partilha sugestão para passeios em família: um parque gratuito onde pode ver "bambis" de perto

Podia ser as Maldivas, mas fica no Algarve e é super simples chegar a este paraíso

Procura fazer planos com a família sem ter de gastar dinheiro? Existe um parque no Algarve que está a encantar os visitantes – e foi uma dica partilhada pelo casal de influenciadores @mileswithme, conhecido por explorar e divulgar recantos escondidos em Portugal.

Chama-se Parque de Lazer do Perímetro Florestal da Mata da Conceição de Tavira e é um verdadeiro refúgio natural onde vivem vários cervos em semi-liberdade. O acesso é totalmente gratuito, mas há algumas regras a ter em conta: não é permitida a entrada de cães, para não perturbar os animais.

Além da possibilidade de ver os “bambis", como são carinhosamente apelidados por quem visita o espaço, o parque conta com infraestruturas ideais para um dia em família: parque de merendas com grelhadores, casas de banho, zona infantil e até trilhos para passeios mais longos. Um dos percursos mais recomendados é o trajeto circular em volta do lago, com duração aproximada de 1h30 e consegue avistar muitos cervos.

Consoante a altura do ano, o parque tem diferentes horários:

Verão (21 de junho a 21 de setembro): aberto das 11h às 19h, encerrado à segunda-feira

Inverno (22 de setembro a 20 de junho): aberto apenas aos fins de semana e feriados, das 10h às 17h

O casal recomenda levar chapéu de sol, água e protetor solar, especialmente nos dias mais quentes, uma vez que há zonas expostas ao sol.