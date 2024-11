Portugal é dos países da UE com menos trabalhadores em part-time

A União Europeia (UE) tinha 17,1% de trabalhadores dos 20 aos 64 anos em part-time, em 2023, um ligeiro aumento face ao ano anterior e quebrando uma tendência de decréscimo, com Portugal a ser dos que tinha menos.

Os dados são do gabinete estatístico da UE, o Eurostat, e revelam que, no ano passado, a percentagem de trabalhadores a tempo parcial com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos na UE era de 17,1%, um ligeiro aumento em relação aos 16,9% registados em 2022.

Fazendo um balanço sobre os últimos 10 anos, o Eurostat observa que a percentagem de trabalhadores a tempo parcial registou uma tendência decrescente lenta, mas constante, de 19,1% em 2014 e 2015 para 16,9% em 2022, tendo então apenas subido no ano passado.

Por género, em 2023, cerca de um terço (31,8%) das mulheres empregadas com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos e com filhos na UE trabalhavam a tempo parcial, em contraste com 20,0% das mulheres empregadas sem filhos.

Em contrapartida, entre os homens, apenas 5% dos que tinham filhos trabalhavam a tempo parcial, em comparação com os que não tinham filhos (7,3%).

A diferença nas quotas de trabalho a tempo parcial entre mulheres e homens com filhos era, portanto, de 26,8 pontos percentuais em 2023 e para homens e mulheres sem filhos era menos de metade, com 12,7 pontos percentuais.

Já por países, nesta faixa etária dos 25 aos 54 anos, Portugal só tinha 5,7% de trabalhadores em part-time em 2023, o que compara com 15,5% no conjunto da UE.

Nestas idades, era o oitavo país com menos empregados a tempo parcial entre os 27 Estados-membros.